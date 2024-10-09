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До проєкту Держбюджету подано понад дві тисячі пропозицій від депутатів

До проєкту Держбюджету подано понад дві тисячі пропозицій від депутатів

Київ • УНН

 • 11036 перегляди

За попередніми даними, народні депутати подали 2095 пропозицій до проекту Держбюджету. Ці пропозиції можна розглядати як правки до документу.

Попередньо, народні депутати подали 2095 пропозицій до проекту Держбюджету на 2025 рік, повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН

За попередніми даними, до Проекту Бюджету подано 2095 пропозицій (вважайте правки) від народних депутатів

- написав Железняк у Telegram.

Доповнення 

Як повідомляла голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, у кінці жовтня планується голосування за законопроєкт про Державний бюджет на 2025 рік в першому читанні  і в кінці листопада - голосування в другому читанні та в цілому.

Нагадаємо 

14 вересня 2024 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

20 вересня повідомлялося, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд пропонує збільшити бюджет на озброєння та військову техніку на 65% у 2025 році, що становить додаткові 300 млрд грн. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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