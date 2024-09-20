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Уряд пропонує збільшити оборонний бюджет на 65% у 2025 році

Уряд пропонує збільшити оборонний бюджет на 65% у 2025 році

Київ • УНН

 • 13416 перегляди

Прем'єр Шмигаль заявив про плани збільшити бюджет на озброєння та військову техніку на 65% у 2025 році. Це додаткові 300 млрд грн, які спрямують на виробництво українських ракет, дронів та іншої техніки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд пропонує збільшити бюджет на озброєння та військову техніку на 65% у 2025 році, що становить додаткові 300 млрд грн. Про це він заявив під час засідання уряду, передає УНН.

Уряд минулого тижня затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Сьогодні цей документ був представлений у Верховній Раді. Очікуємо, що доходи бюджету зростуть майже на 30%. Збільшення видатків передбачаємо майже на 20%

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що оборона та безпека залишаються головним пріоритетом країни. На наступний рік планується виділити 2,2 трлн грн на ці цілі.

Бюджет на озброєння і військову техніку пропонуємо збільшити на 65%. Це зростання майже на 300 млрд грн. Буде значно більше українських ракет, дронів, техніки, снарядів. Всі гроші платників податків Уряд знову буде спрямовувати саме на фінансування військових потреб

- наголосив Шмигаль.

За його словами інші пріоритети — такі як соціальні програми, освіта, медицина — допомагатимуть фінансувати міжнародні партнери.

Нагадаємо 

Сьогодні, Верховна Рада  розглядала проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Після заслуховування депутатам було  надано час до 1 жовтня для внесення пропозицій до документу.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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