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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство предлагает увеличить оборонный бюджет на 65% в 2025 году

Правительство предлагает увеличить оборонный бюджет на 65% в 2025 году

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20 сентября 2024, 11:47  •  6716 просмотра

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Премьер Шмыгаль заявил о планах увеличить бюджет на вооружение и военную технику на 65% в 2025 году. Это дополнительные 300 млрд грн, которые направят на производство украинских ракет, дронов и другой техники.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство предлагает увеличить бюджет на вооружение и военную технику на 65% в 2025 году, что составляет дополнительные 300 млрд грн. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает УНН.

Правительство на прошлой неделе утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Сегодня этот документ был представлен в Верховной Раде. Ожидаем, что доходы бюджета вырастут почти на 30%. Увеличение расходов предусматриваем почти на 20%

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что оборона и безопасность остаются главным приоритетом страны. На следующий год планируется выделить 2,2 трлн грн на эти цели.

Бюджет на вооружение и военную технику предлагаем увеличить на 65%. Это рост почти на 300 млрд грн. Будет значительно больше украинских ракет, дронов, техники, снарядов. Все деньги налогоплательщиков Правительство снова будет направлять именно на финансирование военных нужд

- подчеркнул Шмыгаль.

По его словам другие приоритеты - такие как социальные программы, образование, медицина - будут помогать финансировать международные партнеры.

Напомним 

Сегодня, Верховная Рада  рассматривала проект Государственного бюджета на 2025 год. После заслушивания депутатам было  предоставлено время до 1 октября для внесения предложений в документ.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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