Верховна Рада розпочала розгляд проєкту Держбюджету-2025
Київ • УНН
ВР почала розгляд проєкту Держбюджету на 2025 рік. Депутати мають час до 1 жовтня для внесення пропозицій, а перше голосування відбудеться до 20 жовтня.
Верховна Рада розпочала розгляд проєкту Державного бюджету на 2025 рік. Після заслуховування депутатам буде надано час до 1 жовтня для внесення пропозицій до документу. Пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
"Рада починає заслуховування проекту Бюджету 2025 року. Після цього почнеться строк на внесення пропозиції до проекту бюджету до 01 жовтня і у середині жовтні (не пізніше 20-го) вже відбудеться перше голосування", - написав Железняк.
Нагадаємо
У 2025 році доходна частина бюджету України перевищить 2 трлн грн, а витрати загального та спеціального фондів складуть понад 3,9 трлн грн.