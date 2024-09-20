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Верховна Рада розпочала розгляд проєкту Держбюджету-2025

Верховна Рада розпочала розгляд проєкту Держбюджету-2025

Київ • УНН

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ВР почала розгляд проєкту Держбюджету на 2025 рік. Депутати мають час до 1 жовтня для внесення пропозицій, а перше голосування відбудеться до 20 жовтня.

Верховна Рада розпочала розгляд проєкту Державного бюджету на 2025 рік. Після заслуховування депутатам буде надано час до 1 жовтня для внесення пропозицій до документу. Пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

"Рада починає заслуховування проекту Бюджету 2025 року. Після цього почнеться строк на внесення пропозиції до проекту бюджету до 01 жовтня і у середині жовтні (не пізніше 20-го) вже відбудеться перше голосування", - написав Железняк.

Нагадаємо

У 2025 році доходна частина бюджету України перевищить 2 трлн грн, а витрати загального та спеціального фондів складуть понад 3,9 трлн грн.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
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