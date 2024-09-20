Верховная Рада начала рассмотрение проекта Госбюджета-2025

Верховная Рада начала рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2025 год. После заслушивания депутатам будет предоставлено время до 1 октября для внесения предложений в документ. Пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

"Рада начинает заслушивание проекта Бюджета 2025 года. После этого начнется срок на внесение предложения в проект бюджета до 01 октября и в середине октября (не позднее 20-го) уже состоится первое голосование", - написал Железняк.

Напомним

В 2025 году доходная часть бюджета Украины превысит 2 трлн грн, а расходы общего и специального фондов составят более 3,9 трлн грн.