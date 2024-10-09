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Госбюджет-2025 планируют проголосовать в конце ноября - глава комитета

Госбюджет-2025 планируют проголосовать в конце ноября - глава комитета

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 07:53  •  5849 просмотра

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Проект госбюджета-2025 на этапе рассмотрения поправок. Предусмотрено 2,2 трлн грн на оборону, из них 1,2 трлн на зарплаты военным и 737 млрд на вооружение. Голосование в Раде запланировано на конец ноября.

Сейчас законопроект о Государственном бюджете на 2025 год - на этапе рассмотрения поправок народных депутатов. В конце октября планируется голосование в первом чтении в зале ВР и в конце ноября - голосование во втором чтении и в целом. Об этом сообщила народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона в среду, передает корреспондент УНН

(Законопроект о Государственном бюджете на 2025 год - ред.) на этапе рассмотрения поправок народных депутатов. Мы свели таблицу, видим, что народные депутаты в этом году подали более 2 тысяч поправок в государственный бюджет. Это где-то на 400 больше, чем в прошлом году. И следующую неделю мы будем их рассматривать в комитете по вопросам бюджета. После этого планируется в конце октября голосование в первом чтении в сессионном зале ВР и в конце ноября голосование во втором чтении и в целом

- рассказала Пидласа. 

Она подчеркнула, что первый и безоговорочный приоритет - это оборона. 

«Расходы на сектор безопасности и обороны планируются на уровне 2,2 трлн грн. Следующие статьи расходов по размерам, это социалка - около 419 млрд грн и обслуживание государственного долга - 481 млрд грн. Более половины средств из этих 2,2 триллиона гривен пойдет на денежное обеспечение военнослужащих. 1,2 триллиона гривен будет на это выделено», - сказала Пидласа. 

По ее словам, 737 млрд грн будет направлено на закупку и модернизацию вооружения и военной техники. В частности, например, 47 млрд грн - на производство дронов внутри страны. 

«По разным оценкам, способность украинского ОПК составляет от 20 до 30 млрд долларов. То есть украинские производители могут на такую сумму производить боеприпасы, оружие, технику и тому подобное. Например, только дронов мы можем произвести на 4 млн штук ежегодно. Вопрос стоит лишь в способности государства разместить государственный заказ и купить это оружие», - рассказала Пидласа. 

Она сообщила, что Кабинет министров Украины ведет переговоры о том, чтобы и международные средства в 2025 году можно было использовать на нужды обороны. 

«Правительство ведет сейчас переговоры о том, чтобы и международные средства в следующем году можно было использовать на нужды обороны, и тогда мы увидим качественный скачок в этих расходах, если договоренность будет достигнута», - сказала Пидласа. 

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства14 сентября 2024, 13:41 • 232760 просмотров

Дополнение 

14 сентября 2024 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

20 сентября сообщалось, что Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство предлагает увеличить бюджет на вооружение и военную технику на 65% в 2025 году, что составляет дополнительные 300 млрд грн. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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