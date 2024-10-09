Госбюджет-2025 планируют проголосовать в конце ноября - глава комитета

Сейчас законопроект о Государственном бюджете на 2025 год - на этапе рассмотрения поправок народных депутатов. В конце октября планируется голосование в первом чтении в зале ВР и в конце ноября - голосование во втором чтении и в целом. Об этом сообщила народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона в среду, передает корреспондент УНН.

(Законопроект о Государственном бюджете на 2025 год - ред.) на этапе рассмотрения поправок народных депутатов. Мы свели таблицу, видим, что народные депутаты в этом году подали более 2 тысяч поправок в государственный бюджет. Это где-то на 400 больше, чем в прошлом году. И следующую неделю мы будем их рассматривать в комитете по вопросам бюджета. После этого планируется в конце октября голосование в первом чтении в сессионном зале ВР и в конце ноября голосование во втором чтении и в целом