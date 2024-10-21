Скандал с "инвалидностями": в Ровненской прокуратуре посчитали, сколько их сотрудников имеют "группу"

Руководитель Ривненской областной прокуратуры Андрей Рудницкий не имеет и никогда не имел группы инвалидности, а пенсию он получает по выслуге лет. Кроме того, среди всего коллектива есть 8 человек с инвалидностью. Об этом заявила Ровенская областная прокуратура, передает УНН.

«Учитывая широкий резонанс и многочисленные манипулятивные публикации в медиа и соцсетях сообщаем, что руководитель областной прокуратуры Андрей Рудницкий не имеет и никогда не имел группы инвалидности. Пенсию он получает по выслуге лет в соответствии с требованиями части 1 статьи 50-1 Закона Украины «О прокуратуре» от 05.11.1991 № 1789-ХII в редакции Закона №2663-III от 12.07.2001 года», - заявили в прокуратуре.

Сообщается, что всего в органах Ровенской областной прокуратуры работает 288 работников, из них 197 прокуроров, 60 госслужащих и 31 рабочий.

«Среди всего коллектива есть 8 человек с инвалидностью: 6 прокуроров, госслужащий и работница. Один из прокуроров является человеком с инвалидностью с детства, другой получил ранение во время защиты Родины, которое стало основанием для получения группы инвалидности, остальные 4 имеют такой статус из-за заболевания», - отмечается в сообщении.

Также прокуратура прокомментировала ситуацию с пенсионерами.

«Относительно пенсионеров, то в соответствии с Законом выплаты по выслуге лет получают 29 прокуроров», - говорится в сообщении.

Кроме того, Ривненская областная прокуратура заявила, что открыта к проверкам и уже предоставили все необходимые подтверждающие документы Офису Генерального прокурора.

Контекст

СМИ заявляли, что 51-летний руководитель Ровенской областной прокуратуры Андрей Рудницкий получает более 400 тыс. грн пенсии якобы по инвалидности.

В декларации за 2022 и 2023 годы указано, что Рудницкий получил 424 671 грн пенсии за каждый год.

Минздрав отменил инвалидность 74 военнообязанных, установленных Хмельницким МСЭК

Дополнение

Президент Владимир Зеленский назначил заседание СНБО по ситуации с МСЭК и фальшивыми инвалидностями.

В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о первых результатах служебного расследования относительно приобретения инвалидности прокурорами. В интервью «Факты недели» он заявил, что 80% из выявленных лиц с инвалидностью получили этот статус до начала полномасштабного вторжения.