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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МСЭКи будут полностью ликвидированы с 1 января 2025 года - Минздрав

МСЭКи будут полностью ликвидированы с 1 января 2025 года - Минздрав

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 08:34  •  1306 просмотра

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о полной ликвидации МСЭКов с 1 января 2025 года. Система перейдет на оценку функционирования человека и выявление его потребностей вместо медико-социальной экспертизы.

С 1 января 2025 года в Украине будут полностью ликвидированы МСЭКи, ведь система переходит на новый подход.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Мы планируем отказаться от понятия медико-социальная экспертиза и перейти на оценку функционирования человека и выявление его потребностей

 - заявил Ляшко.

По его словам, медики, которые проводят определенное лечение и реабилитацию должны оценивать потребности человека по работоспособности.

«В дальнейшем, через международный классификатор, подключаются еще другие стороны», - добавил министр.   

Глава Минздрава Ляшко ответил, собирается ли в отставку из-за скандала с МСЭК23 октября 2024, 08:24 • 2439 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоЗдоровье
viktor-liashkoВиктор Ляшко
ukrainaУкраина