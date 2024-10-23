МСЭКи будут полностью ликвидированы с 1 января 2025 года - Минздрав
Киев • УНН
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о полной ликвидации МСЭКов с 1 января 2025 года. Система перейдет на оценку функционирования человека и выявление его потребностей вместо медико-социальной экспертизы.
С 1 января 2025 года в Украине будут полностью ликвидированы МСЭКи, ведь система переходит на новый подход.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Мы планируем отказаться от понятия медико-социальная экспертиза и перейти на оценку функционирования человека и выявление его потребностей
По его словам, медики, которые проводят определенное лечение и реабилитацию должны оценивать потребности человека по работоспособности.
«В дальнейшем, через международный классификатор, подключаются еще другие стороны», - добавил министр.
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