МСЕКи будуть повністю ліквідовані з 1 січня 2025 року - МОЗ
Київ • УНН
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про повну ліквідацію МСЕКів з 1 січня 2025 року. Система перейде на оцінку функціонування людини та виявлення її потреб замість медико-соціальної експертизи.
З 1 січня 2025 року в Україні буде повністю ліквідовано МСЕКи, адже система переходить на новий підхід.
Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час пресконференціі, передає кореспондент УНН.
Ми плануємо відмовитись від поняття медико-соціальна експертиза і перейти на оцінку функціонування людини і виявлення її потреб
За його словами, медики, які проводять певене лікування та реабілітацію мають оцінювати потреби людини по працездатності.
"В подальшому, через міжнародний класифікатор, підключаються ще інші сторони", - додав міністр.
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