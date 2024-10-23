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МСЕКи будуть повністю ліквідовані з 1 січня 2025 року - МОЗ

Київ • УНН

 • 13533 перегляди

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про повну ліквідацію МСЕКів з 1 січня 2025 року. Система перейде на оцінку функціонування людини та виявлення її потреб замість медико-соціальної експертизи.

МСЕКи будуть повністю ліквідовані з 1 січня 2025 року - МОЗ

З 1 січня 2025 року в Україні буде повністю ліквідовано МСЕКи, адже система переходить на новий підхід.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час пресконференціі, передає кореспондент УНН.

Ми плануємо відмовитись від поняття медико-соціальна експертиза і перейти на оцінку функціонування людини і виявлення її потреб

 - заявив Ляшко.

За його словами, медики, які проводять певене лікування та реабілітацію мають оцінювати потреби людини по працездатності.

"В подальшому, через міжнародний класифікатор, підключаються ще інші сторони", - додав міністр.   

Голова МОЗ Ляшко відповів, чи збирається у відставку через скандал з МСЕК23.10.24, 11:24 • 14164 перегляди

Ірина Колеснік

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