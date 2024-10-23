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Голова МОЗ Ляшко відповів, чи збирається у відставку через скандал з МСЕК

Київ • УНН

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Очільник МОЗ Віктор Ляшко відповів, чи збирається у відставку через скандал з МСЕК. Міністр охорони здоров'я зазначив, що реформувати МСЕК складніше, ніж написати заяву про звільнення.

Голова МОЗ Ляшко відповів, чи збирається у відставку через скандал з МСЕК

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відповів, чи збирається у відставку у зв'язку із скандалом навколо МСЕК. Про це він сказав у коментарі журналістам на брифінгу, пише УНН.

Деталі

"Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕКів. Я призначаю і звільняю керівника центральної медико-санітарної експертної комісії, який був вчора звільнений моїм наказом", - зауважив Віктор Ляшко.

"Повірте, заяву написати, напевно, простіше, ніж реформувати МСЕКи", - заявив голова МОЗ.

Зеленський про доповіді Ляшка та Жолнович на засіданні РНБО щодо МСЕК: дуже непереконливі22.10.24, 18:56 • 20329 переглядiв

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.

Президент Зеленський вимагає розробити законопроект, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про звільнення керівництва центральної МСЕК та профільного департаменту МОЗ. 

МОЗ України повідомило, що вже розпочало перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам віком від 18 до 60 років, які були ухвалені під час воєнного стану. Зазначається, що наразі переглянуто понад 90 тисяч справ.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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