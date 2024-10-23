Ляшко розповів про перші звільнення посадовців МСЕК
Київ • УНН
Міністр охорони здоров'я України повідомив про звільнення керівників МСЕК та пов'язаних інститутів через неналежне виконання обов'язків. Триває розробка нового законопроєкту щодо проведення медико-соціальної експертизи.
Міністерство охорони здоров'я України вже розпочало перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам віком від 18 до 60 років, які були ухвалені під час воєнного стану. Про це у вівторок, 22 жовтня, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише УНН.
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Зазначається, що наразі переглянуто понад 90 тисяч справ і розпочато співпрацю з правоохоронними органами, що призвело до затримань і вручення підозр, але цих результатів недостатньо.
В результаті, звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.
Очевидно, що ці функції виконувались неналежно. Тому прийняті відповідні кадрові рішення - звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників Міністерства охорони здоров'я України, які відповідали за цей напрям,
Наразі триває громадське обговорення нового законопроєкту, що передбачає проведення медико-соціальної експертизи в кластерних лікарнях із впровадженням цифрових рішень та підвищенням рівня безбар'єрності для пацієнтів.
Нагадаємо
Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.
Президент Зеленський вимагає розробити законопроект, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.