Ляшко рассказал о первых увольнениях должностных лиц МСЭК
Киев • УНН
Министр здравоохранения Украины сообщил об увольнении руководителей МСЭК и связанных институтов из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Продолжается разработка нового законопроекта о проведении медико-социальной экспертизы.
Министерство здравоохранения Украины уже начало проверки обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые были приняты во время военного положения. Об этом во вторник, 22 октября, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что сейчас пересмотрено более 90 тысяч дел и начато сотрудничество с правоохранительными органами, что привело к задержаниям и вручению подозрений, но этих результатов недостаточно.
В результате, уволены руководители Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудники, которые отвечали за это направление.
Очевидно, что эти функции выполнялись ненадлежащим образом. Поэтому приняты соответствующие кадровые решения - уволены руководители Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины, Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Минздрава, Научно-исследовательского института реабилитации лиц с инвалидностью Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова и работники Министерства здравоохранения Украины, которые отвечали за это направление,
Сейчас идет общественное обсуждение нового законопроекта, предусматривающего проведение медико-социальной экспертизы в кластерных больницах с внедрением цифровых решений и повышением уровня безбарьерности для пациентов.
Напомним
Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.
Президент Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.