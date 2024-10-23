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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Минздрава Ляшко ответил, собирается ли в отставку из-за скандала с МСЭК

Глава Минздрава Ляшко ответил, собирается ли в отставку из-за скандала с МСЭК

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 08:24  •  2329 просмотра

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Глава Минздрава Виктор Ляшко ответил, собирается ли в отставку из-за скандала с МСЭК. Министр здравоохранения отметил, что реформировать МСЭК сложнее, чем написать заявление об увольнении.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко ответил, собирается ли в отставку в связи со скандалом вокруг МСЭК. Об этом он сказал в комментарии журналистам на брифинге, пишет УНН.

Детали

"Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭКов. Я назначаю и увольняю руководителя центральной медико-санитарной экспертной комиссии, который был вчера уволен моим приказом", - отметил Виктор Ляшко.

"Поверьте, заявление написать, наверное, проще, чем реформировать МСЭКи", - заявил глава Минздрава.

Зеленский о докладах Ляшко и Жолнович на заседании СНБО по МСЭК: очень неубедительные22 октября 2024, 15:56 • 18187 просмотров

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.

Президент Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил об увольнении руководства центральной МСЭК и профильного департамента Минздрава. 

Минздрав Украины сообщил, что уже начал проверки обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые были приняты во время военного положения. Отмечается, что сейчас пересмотрено более 90 тысяч дел.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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