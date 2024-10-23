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Чергову працівницю МСЕК на Рівненщині підозрюють у схемі видачі фіктивних груп інвалідності

Київ • УНН

 • 19057 перегляди

На Рівненщині викрито схему видачі фіктивних груп інвалідності для ухилення від мобілізації. Невропатолог МСЕК за хабар у понад 16 тис. доларів призначала групи інвалідності "пацієнтам" з вигаданими діагнозами.

Чергову працівницю МСЕК на Рівненщині підозрюють у схемі видачі фіктивних груп інвалідності

Повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди працівниці МСЕК, яка була задіяна у схемі з видачі фіктивних груп інвалідності. Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що 46-рівнянка, невропатолог МСЕК стала учасницю масштабної схеми з отримання фіктивної групи інвалідності, яку викрили на Рівненщині.

У прокуратурі нагадали, що три жительки Рівненського району організували схему, залучивши працівницю МСЕК. За 16700 доларів США вони забезпечували фіктивне лікування вигаданих діагнозів, на основі яких, зрештою, оформлювали клієнтам групи інвалідності для ухилення від мобілізації та можливості виїзду за кордон.

Працівниця МСЕК за окрему плату відповідала за призначення потрібному "пацієнту" групи інвалідності.

Правоохоронці встановили усі обставини злочину від отримання грошей організаторками схеми до моменту передачі їх лікарці комісії в обмін на довідку до акту огляду МСЕК із визначенням групи інвалідності.

Під час обшуків мічені купюри хабаря виявили та вилучили у підозрюваної вдома.

Нагадаємо

Прокурора Олексія Олійника звільнено з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням. Триває службове розслідування щодо отримання груп інвалідності прокурорами в Хмельницькій та інших областях.

У ДБР повідомили, що розслідуватимуть випадки безпідставного надання інвалідності посадовцям. Перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності, можливі кримінальні провадження за різними статтями.

МСЕКи будуть повністю ліквідовані з 1 січня 2025 року - МОЗ23.10.24, 11:34 • 13533 перегляди

Анастасія Рябоконь

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