Скандал з оформленням інвалідності прокурорами: керівника Хмельницької обласної прокуратури звільнили з посади
Київ • УНН
Олексія Олійника звільнено з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням. Триває службове розслідування щодо отримання груп інвалідності прокурорами в Хмельницькій та інших областях.
Прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
"Наказом Генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває.
"Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури", - додали в ОГП.
Доповнення
У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.
Справу керівниці Хмельницького МСЕК Крупи передали до НАБУ - Офіс Генпрокурора16.10.24, 17:12 • 13487 переглядiв