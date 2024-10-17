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Скандал з оформленням інвалідності прокурорами: керівника Хмельницької обласної прокуратури звільнили з посади

Київ • УНН

 • 18701 перегляди

Олексія Олійника звільнено з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням. Триває службове розслідування щодо отримання груп інвалідності прокурорами в Хмельницькій та інших областях.

Скандал з оформленням інвалідності прокурорами: керівника Хмельницької обласної прокуратури звільнили з посади

Прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора. 

"Наказом Генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває. 

"Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури", - додали в ОГП. 

Доповнення 

У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

Справу керівниці Хмельницького МСЕК Крупи передали до НАБУ - Офіс Генпрокурора16.10.24, 17:12 • 13487 переглядiв

Анна Мурашко

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