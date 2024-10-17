Скандал с оформлением инвалидности прокурорами: руководителя Хмельницкой областной прокуратуры уволили с должности
Киев • УНН
Алексей Олейник уволен с должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию. Продолжается служебное расследование относительно получения групп инвалидности прокурорами в Хмельницкой и других областях.
Прокурор Алексей Олейник уволен с административной должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
«Приказом Генерального прокурора Алексей Олейник уволен с административной должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию», - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение служебного расследования по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры продолжается.
«Служебное расследование охватывает проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры», - добавили в ОГП.
Дополнение
В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.
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