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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандал с оформлением инвалидности прокурорами: руководителя Хмельницкой областной прокуратуры уволили с должности

Скандал с оформлением инвалидности прокурорами: руководителя Хмельницкой областной прокуратуры уволили с должности

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 16:08  •  6426 просмотра

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Алексей Олейник уволен с должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию. Продолжается служебное расследование относительно получения групп инвалидности прокурорами в Хмельницкой и других областях.

Прокурор Алексей Олейник уволен с административной должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора. 

«Приказом Генерального прокурора Алексей Олейник уволен с административной должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что проведение служебного расследования по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры продолжается. 

«Служебное расследование охватывает проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры», - добавили в ОГП. 

Дополнение 

В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.

Дело руководительницы Хмельницкого МСЭК Крупы передали в НАБУ - Офис Генпрокурора16 октября 2024, 14:12 • 12505 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП