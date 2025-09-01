Обещала за 2000 долларов уклониться от мобилизации: в Кропивницком задержали секретаря ВВК

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Эксклюзив
06:45 • 7346 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 7258 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному готовят подозрение
05:46 • 12229 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 13902 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 20201 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 19499 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 51339 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 88574 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 99316 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 113182 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
46%
744мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 33967 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 33612 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 20474 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 18173 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 10756 просмотра
публикации
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 7346 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 12229 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 13902 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 115100 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 245408 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Игорь Клименко
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Китай
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Львов
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 115975 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 248218 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 270996 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 267743 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 247268 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ракетная система С-300
Хвасонг-18
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

Обещала за 2000 долларов уклониться от мобилизации: в Кропивницком задержали секретаря ВВК

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Кропивницком задержали секретаря ВВК, которая за 2000 долларов США обещала мужчине отсрочку от мобилизации. Ей сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, что предусматривает до восьми лет заключения.

Обещала за 2000 долларов уклониться от мобилизации: в Кропивницком задержали секретаря ВВК

Правоохранительные органы задержали в Кропивницком секретаря ВВК, которая за денежное вознаграждение способствовала мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

Детали

Задержанная работала секретарем постоянной военно-врачебной комиссии при Кропивницком городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Следствие установило, что в августе текущего года во время прохождения военно-врачебной комиссии к ней обратился мужчина с просьбой предоставить отсрочку от повестки на месяц, чтобы он успел оформить бронирование.

Мужчина заявил, что работает на предприятии критической инфраструктуры и ему нужно время для оформления бронирования. Свои "услуги" секретарь ВВК оценила в 2000 долларов США - после получения неправомерной выгоды ее задержали сотрудники полиции и СБУ.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление влиянием). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним

В Днепре правоохранители разоблачили схему признания непригодности к службе за деньги. Двум лицам сообщено о подозрении, изъято около 70 000 долларов США.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Днепр
Служба безопасности Украины
Украина
Кропивницкий