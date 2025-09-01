Обещала за 2000 долларов уклониться от мобилизации: в Кропивницком задержали секретаря ВВК

Правоохранительные органы задержали в Кропивницком секретаря ВВК, которая за денежное вознаграждение способствовала мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

Детали

Задержанная работала секретарем постоянной военно-врачебной комиссии при Кропивницком городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Следствие установило, что в августе текущего года во время прохождения военно-врачебной комиссии к ней обратился мужчина с просьбой предоставить отсрочку от повестки на месяц, чтобы он успел оформить бронирование.

Мужчина заявил, что работает на предприятии критической инфраструктуры и ему нужно время для оформления бронирования. Свои "услуги" секретарь ВВК оценила в 2000 долларов США - после получения неправомерной выгоды ее задержали сотрудники полиции и СБУ.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление влиянием). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним

В Днепре правоохранители разоблачили схему признания непригодности к службе за деньги. Двум лицам сообщено о подозрении, изъято около 70 000 долларов США.