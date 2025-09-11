$41.210.09
«Бронировал» призывников за 10 000 долларов: на коррупционной схеме разоблачен чиновник Минобороны

Киев • УНН

 788 просмотра

Сотрудник Департамента мобилизации Минобороны разоблачен в коррупционной схеме, предлагая отсрочку от мобилизации за 10 000 долларов. Ему грозит до десяти лет заключения за пособничество в получении неправомерной выгоды.

«Бронировал» призывников за 10 000 долларов: на коррупционной схеме разоблачен чиновник Минобороны

Фигурант выступал посредником, поэтому сейчас устанавливаются другие участники. Незаконная сделка может обернуться дельцу десятью годами заключения, акцентирует Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Следователи Главного управления полиции Киева разоблачили коррупционную схему по незаконному получению отсрочки от мобилизации. Под подозрением работник Департамента мобилизации Министерства обороны, который предлагал мужчинам призывного возраста за 10 000 долларов трудоустройство на предприятии, имеющем право предоставлять бронирование от мобилизации.

Правонарушителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

- информирует полиция.

Добавляется, что выступал посредником в коррупционной схеме и сейчас устанавливаются другие участники.

Напомним

Правоохранители задержали военнослужащего, который обещал повлиять на ТЦК и СП за денежное вознаграждение. Первую часть денежного вознаграждения на сумму в 3 тысячи долларов США он получил в августе текущего года. Его задержали при получении остальной суммы - 32 тысячи долларов.

В начале сентября 2025 года в Кропивницком задержали секретаря ВВК, которая за 2000 долларов США обещала мужчине отсрочку от мобилизации.

Игорь Тележников

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Министерство обороны Украины
Кропивницкий
Киев