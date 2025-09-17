$41.180.06
Эксклюзив
15:01 • 2534 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
12:33 • 12120 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 26903 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 35576 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 36556 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 98101 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 115906 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 53402 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 62456 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 102107 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Растратили миллионы на закупках и ремонте: должностным лицам Днепровского горсовета и подрядчикам объявили подозрение

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Фигурантам объявлено подозрение за служебную халатность, растрату имущества и служебный подлог.

Растратили миллионы на закупках и ремонте: должностным лицам Днепровского горсовета и подрядчикам объявили подозрение

Правоохранители разоблачили должностных лиц Днепровского городского совета и подрядчиков в миллионных убытках при закупке электроэнергии для учебных заведений и ремонте сетей водоотведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, заместитель директора одного из департаментов городского совета заключила договор с обществом на закупку электроэнергии для учебных заведений. Далее подконтрольное общество с ограниченной ответственностью инициировало заключение дополнительных соглашений с безосновательным повышением стоимости электроэнергии.

Не проверив обоснованность повышения цен, должностное лицо подписывало эти соглашения - бюджету был нанесен ущерб на 7,5 млн гривен.

В то же время, директор другого департамента горсовета привлек два общества к текущему ремонту ливневых коллекторов в центре города.

Руководители данных обществ внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения с завышенными ценами и указанием техники, которая фактически не использовалась.

Несмотря на это, должностное лицо подписало акты, на основании которых подрядчикам перечислили бюджетные средства. Это нанесло ущерб бюджету на 1,5 млн гривен.

Фигурантам объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность);
    • ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
      • ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).

        Санкция статей предусматривает длительный срок заключения.

        Напомним

        СБУ и полиция разоблачили масштабную мошенническую схему на юге и востоке Украины - преступники под видом помощи ВСУ разворовывали благотворительные взносы.

        Евгений Устименко

        ОбществоКриминал и ЧП
        Электроэнергия
        Национальная полиция Украины
        Генеральный прокурор Украины
        благотворительность
        Служба безопасности Украины
        Украина