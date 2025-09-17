Растратили миллионы на закупках и ремонте: должностным лицам Днепровского горсовета и подрядчикам объявили подозрение
Киев • УНН
Фигурантам объявлено подозрение за служебную халатность, растрату имущества и служебный подлог.
Правоохранители разоблачили должностных лиц Днепровского городского совета и подрядчиков в миллионных убытках при закупке электроэнергии для учебных заведений и ремонте сетей водоотведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Как установило следствие, заместитель директора одного из департаментов городского совета заключила договор с обществом на закупку электроэнергии для учебных заведений. Далее подконтрольное общество с ограниченной ответственностью инициировало заключение дополнительных соглашений с безосновательным повышением стоимости электроэнергии.
Не проверив обоснованность повышения цен, должностное лицо подписывало эти соглашения - бюджету был нанесен ущерб на 7,5 млн гривен.
В то же время, директор другого департамента горсовета привлек два общества к текущему ремонту ливневых коллекторов в центре города.
Руководители данных обществ внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения с завышенными ценами и указанием техники, которая фактически не использовалась.
Несмотря на это, должностное лицо подписало акты, на основании которых подрядчикам перечислили бюджетные средства. Это нанесло ущерб бюджету на 1,5 млн гривен.
Фигурантам объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность);
- ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или
завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).
Санкция статей предусматривает длительный срок заключения.
