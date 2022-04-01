Окупанти відпустили з полону голову Сновської міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські загарбники відпустили захопленого ними раніше голову Сновської міської ради Олександра Медведьова. Про це він сам повідомив у зверненні у Facebook, пише УНН.
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"Я повернувся. Міська рада працювала, працює і буде працювати під українським. Ми забезпечємо життєдіяльність нашої Сновщини в умовах воєнного стану. Дуже дякую вам за підтримку, я це відчував", - сказав Медведьов.
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З його слів, стосовно трьох полонених, які досі знаходяться у окупантів – наразі міськрада працює над їх звільненням.
Нагадаємо
25 березня в Сновській міській громаді, що на Чернігівщині було викрадено 7 жителів, серед яких був і міський голова. Їх на автомобілях повезли в бік Городні.