Окупанти відпустили з полону голову Сновської міськради

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"Я повернувся. Міська рада працювала, працює і буде працювати під українським. Ми забезпечємо життєдіяльність нашої Сновщини в умовах воєнного стану. Дуже дякую вам за підтримку, я це відчував", - сказав Медведьов.

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З його слів, стосовно трьох полонених, які досі знаходяться у окупантів – наразі міськрада працює над їх звільненням.

Нагадаємо

25 березня в Сновській міській громаді, що на Чернігівщині було викрадено 7 жителів, серед яких був і міський голова. Їх на автомобілях повезли в бік Городні.