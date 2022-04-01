Оккупанты отпустили из плена председателя Сновского горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Русские захватчики отпустили захваченного ими ранее председателя Сновского городского совета Александра Медведева. Об этом он сам сообщил в обращении в Facebook, пишет УНН.
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"Я вернулся. Городской совет работал, работает и будет работать под украинским. Мы обеспечиваем жизнедеятельность нашей Сновской общины в условиях военного положения. Очень благодарю вас за поддержку, я это чувствовал", - сказал Медведев.
Детали
По его словам, в отношении трех пленных, которые до сих пор находятся у оккупантов - сейчас горсовет работает над их освобождением.
Напомним
25 марта в Сновской городской общине, что в Черниговской области было похищено 7 жителей, среди которых был и городской голова. Их на автомобилях повезли в сторону Городни.