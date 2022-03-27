На Чернігівщині окупанти викрали 7 людей, серед них - міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. 25 березня в Сновській міській громаді, що на Чернігівщині було викрадено 7 жителів, серед яких був і міський голова. Їх на автомобілях повезли в бік Городні, передає УНН з посиланням на повідомлення общини.
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"Заступник міського голови 26 березня поїхав у Городню. На ворожому блокпосту в Хотуничах його зупинили і не пропустили далі. Перевірили документи, з'ясували причину поїздки і призначили зустріч на 27 березня 2022 року об 11:00.
Сьогодні заступник міського голови знову поїхав на блокпост разом з матір'ю та дружинами викрадених чоловіків. Їх знову не пропустили на Городню. Відбулася розмова з військовими рф, які зазначили, що сновчани живі, проте в Городні їх нема. Більше ніякої інформації вони не повідомили.
Віримо, що чоловіки повернуться додому. Обласні правоохоронні служби та міська рада докладають всіх зусиль, щоб повернути людей", - йдеться в повідомленні.
Додамо
У Харківській області російські окупанти викрали мера міста Балаклія і ще двох посадовців, прокуратура порушила з цього приводу кримінальну справу.
Напередодні ввечері голова Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував, що в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Імовірно, затриманий і міський голова Іван Столбовий – із ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку.