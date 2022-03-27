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В Черниговской области оккупанты похитили 7 человек, среди них - городской глава

Киев • УНН

 • 81313 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. 25 Марта в Сновской городской общине, что в Черниговской области было похищено 7 жителей, среди которых был и городской глава. Их на автомобилях повезли в сторону Городни, передает УНН со ссылкой на сообщение общины.

В Черниговской области оккупанты похитили 7 человек, среди них - городской глава

Цитата

"Заместитель городского головы 26 марта поехал в Городню. На вражеском блокпосту в Хотуничах его остановили и не пропустили дальше. Проверили документы, выяснили причину поездки и назначили встречу на 27 марта 2022 года в 11:00.

Сегодня заместитель городского головы снова поехал на блокпост вместе с матерью и женами похищенных мужей. Их опять не пропустили в Городню. Состоялся разговор с военными рф, которые отметили, что сновчане живы, однако в Городне их нет. Больше никакой информации они не сообщили.

Верим, что мужчины вернутся домой. Областные правоохранительные службы и городской совет прилагают все усилия, чтобы вернуть людей", - говорится в сообщении.

Добавим

В Харьковской области российские оккупанты похитили мэра города Балаклея и еще двух должностных лиц, прокуратура возбудила по этому поводу уголовное дело.

Накануне вечером председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал, что в Балаклее россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова. Предположительно, задержан и городской голова Иван Столбовой - с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи.

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