В Черниговской области оккупанты похитили 7 человек, среди них - городской глава

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"Заместитель городского головы 26 марта поехал в Городню. На вражеском блокпосту в Хотуничах его остановили и не пропустили дальше. Проверили документы, выяснили причину поездки и назначили встречу на 27 марта 2022 года в 11:00.

Сегодня заместитель городского головы снова поехал на блокпост вместе с матерью и женами похищенных мужей. Их опять не пропустили в Городню. Состоялся разговор с военными рф, которые отметили, что сновчане живы, однако в Городне их нет. Больше никакой информации они не сообщили.

Верим, что мужчины вернутся домой. Областные правоохранительные службы и городской совет прилагают все усилия, чтобы вернуть людей", - говорится в сообщении.

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В Харьковской области российские оккупанты похитили мэра города Балаклея и еще двух должностных лиц, прокуратура возбудила по этому поводу уголовное дело.

Накануне вечером председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал, что в Балаклее россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова. Предположительно, задержан и городской голова Иван Столбовой - с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи.