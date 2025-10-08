$41.320.03
Злоупотребления и безосновательные бронирования: на Черниговщине сообщено о подозрении 29 лицам, среди них мэр Сновска

Киев • УНН

 • 948 просмотра

На Черниговщине разоблачен ряд преступлений, нанесших ущерб на более чем 107 млн грн. Подозрения получили 29 человек, включая главу одного из городов Корюковского района и директора государственного предприятия НААН Украины.

Злоупотребления и безосновательные бронирования: на Черниговщине сообщено о подозрении 29 лицам, среди них мэр Сновска

В Черниговской области разоблачили ряд преступлений, нанесших ущерб на более чем 107 млн грн. Сообщено о подозрении 29 лицам, в том числе главе одного из городов Корюковского района и директору государственного предприятия НААН Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о директоре государственного предприятия "Опытное хозяйство "Ивановка" Национальной академии аграрных наук Украины Андрее Скварском и городском голове города Сновск Корюковского района Александре Медведеве.

Добавим, в апреле 2022 года оккупанты отпустили из плена главу Сновского горсовета Медведева.

Прокуроры Черниговской областной прокуратуры во взаимодействии с другими правоохранительными органами области сообщили о подозрении 29 лицам, среди которых бывший и нынешний руководители городов, депутаты местных советов, начальники управлений городских советов, руководитель образовательного учреждения, мастер леса, бывшие работники исправительной колонии, директора обществ и предприниматели.

Офис Генпрокурора отмечает, что общая сумма нанесенного ущерба составляет более 107 млн грн.

Бюджет

Сообщено о подозрении:

  • Главному государственному ревизору-инспектору ГУ Государственной налоговой службы в Черниговской области из-за осуществления неправомерных действий при продаже недвижимого имущества местного акционерного общества, находившегося в налоговом залоге, по цене значительно ниже рыночной, что повлекло ущерб на сумму 13,1 млн грн;
    • Начальнику УЖКХ городского совета за растрату почти 3 млн грн бюджетных средств во время ремонта дорог в городе Нежине;
      • Главе одного из городов Корюковского района, который, злоупотребляя служебным положением, во время проведения закупки наземных монолитных укрытий для защиты гражданского населения от обстрелов РФ, причинил тяжкие последствия на сумму более 1 млн грн;
        • Директору ООО, который завладел бюджетными средствами во время строительства и обустройства альтернативных источников энергии для обеспечения бесперебойной работы коммунального предприятия по тепловодоснабжению на сумму почти 500 тыс. грн;
          • Служебная халатность специалиста по работе по договорам коммунального предприятия ЧМР во время закупки трансформаторного масла для обеспечения бесперебойной работы предприятия в условиях военного положения причинила более 750 тыс. грн убытков;
            • Директору общества, который завладел бюджетными средствами во время выполнения работ по реставрации памятника истории, архитектуры национального значения в Национальном историко-культурном заповеднике на сумму 400 тыс. грн. Также в служебной халатности подозревается инженер по технадзору;
              • Инженеру по техническому надзору, который допустил служебную халатность во время строительства альтернативных источников энергии для обеспечения бесперебойной работы водопроводно-канализационного коммунального предприятия, что нанесло ущерб на сумму более 220 тыс. грн.

                Служебная халатность

                Служебная халатность государственного регистратора ЦНАП Черниговского городского совета во время безосновательной регистрации права собственности на нежилые помещения за обществом сделала невозможным выполнение судебных решений о принудительном взыскании кредитной задолженности в пользу банковского учреждения и причинила ущерб на 55,5 млн грн.

                Образование

                Сообщено о подозрении:

                • Директору общеобразовательной школы из-за завладения средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением во время строительства укрытия для безопасного учебного процесса, что причинило ущерб на 1,5 млн грн;
                  • Местному жителю, который самовольно занял земельный участок в пределах охранной зоны, находящейся в постоянном пользовании учебного заведения;
                    • Заместителю начальника по восстановлению и реализации инфраструктурных проектов Службы восстановления в Черниговской области, который во время ремонта детского учреждения, поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ, допустил служебную халатность, что причинило ущерб в размере более 2 млн грн.

                      Окружающая среда

                      Сообщено о подозрении:

                      • Мастеру леса, который допустил незаконную порубку деревьев различных пород в лесах Прилуцкого района во время проведения выборочной рубки деревьев служебными лицами агролесохозяйственного предприятия, чем причинен вред окружающей среде на сумму более 1 млн грн;
                        • Трем местным жителям, которые по предварительному сговору осуществляли незаконные порубки деревьев различных пород в лесах на территории Корюковского района Черниговской области. Окружающей среде причинен вред на общую сумму около 1 млн грн;
                          • Менеджеру и водителю частного предприятия, которые загрязнили земли Черниговского района веществами и отходами, вредными для жизни и здоровья людей, путем захоронения медицинских отходов. Ущерб окружающей среде – около 146 тыс. грн.

                            Земля

                            Сообщено о подозрении:

                            • Начальнику УКБ Черниговского городского совета, который злоупотреблял служебным положением при предоставлении обществу права застройки земельного участка коммунальной собственности в городе Чернигове на сумму 4,1 млн грн;
                              • Начальнику отдела ГУ Госгеокадастра в Черниговской области, который злоупотреблял служебным положением при предоставлении в собственность гражданину РФ земельного участка на территории Нежинского района площадью 2 га, стоимостью 118 тыс. грн.

                                Безосновательное бронирование

                                Сообщено о подозрении:

                                • Директору ООО, который разработал преступную схему зачисления в штат общества с последующим бронированием футболистов и руководителей футбольного клуба, которые не принимали никакого участия в деятельности предприятия, что в свою очередь уменьшало мобилизационный резерв ВСУ, а также способствовало уклонению от призыва на военную службу;
                                  • Учредителю нескольких обществ, который организовал противоправный механизм, связанный с бронированием 17 военнообязанных граждан Украины, путем их фиктивного устройства на дневную форму обучения.

                                    Уклонение от уплаты налогов

                                    Сообщено о подозрении:

                                    • Предпринимателю, который снижал общий налогооблагаемый доход, уклоняясь от уплаты налогов, путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций с предприятиями, имеющими признаки «фиктивности». Сумма убытков – более 4,6 млн грн.

                                      Военные преступления

                                      Сообщено о подозрении:

                                      • Военнослужащему, который ВС РФ, находясь вблизи села Черниговского района, совершил нападение на четырех гражданских лиц. Один из пострадавших получил огнестрельное ранение.

                                        Коллаборационизм

                                        Сообщено о подозрении:

                                        • Бывшему заместителю дежурного помощника начальника учреждения участка следственного изолятора и бывшему старшему инспектору по профессиональной подготовке отдела по работе с персоналом ГУ «Северная исправительная колония (№90)», которые добровольно заняли должности в незаконно созданном правоохранительном органе на временно оккупированной территории Украины.

                                          Другое

                                          Сообщено о подозрении:

                                          • Директору государственного предприятия НААН Украины, который, используя служебное положение, с целью получения неправомерной выгоды другим юридическим лицом, продал зерно кукурузы урожая 2023 года по заниженным ценам, что нанесло ущерб на сумму 12,4 млн грн;
                                            • Местному ФОПу, который занимался сбытом незаконно изготовленных табачных изделий на территории Прилуцкого района Черниговской области.

                                              Офис Генерального прокурора отмечает, что в зависимости от совершенных преступлений действия подозреваемых квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 365-2, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 212, ч.ч. 1, 3 ст. 204, ч.ч. 2,4 ст. 246, ч. 2 ст. 239, ч. 1 ст. 325, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 114-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 197-1 УК Украины.

                                              "Готовятся ходатайства об избрании мер пресечения и отстранении от занимаемых должностей", - информирует ОГП.

                                              Анна Мурашко

                                              ОбществоКриминал и ЧП
                                              Электроэнергия
                                              Государственная налоговая служба Украины
                                              Черниговская область
                                              Украина