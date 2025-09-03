Прокуроры разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации: миллионы гривен неправомерной выгоды

Специализированные прокуратуры в сфере обороны активно противодействуют уклонению от военной службы и коррупционным схемам в период военного положения. За последние несколько недель правоохранители привлекли к ответственности десятки лиц и задокументировали миллионные суммы неправомерной выгоды. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

В условиях широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины борьба с уклонением от призыва на военную службу и коррупционными схемами в сфере мобилизации является одним из ключевых приоритетов Специализированных прокуратур в сфере обороны – говорится в сообщении ОГП.

Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляет 6,2 млн грн. Из них 4,2 млн грн – за незаконную переправку лиц через государственную границу, 1 млн грн – за влияние на решения по бронированию, снятию с учета или исключению из розыска, а 985 тыс. грн – за влияние на медицинские комиссии для признания лиц непригодными к службе.

Только за последнюю неделю разоблачено 25 человек, среди которых служащие медицинских комиссий, адвокаты и руководители госпредприятий. Сумма неправомерной выгоды достигла 2,5 млн грн: 1 млн грн – за переправку военнообязанных через границу, 855 тыс. грн – за влияние на медицинские комиссии, 635 тыс. грн – за влияние на служащих ТЦК и СП.

Прокуроры Одесской спецпрокуратуры задержали местного жителя, который за 12 тыс. долларов США организовал незаконный выезд военнообязанного. В Западном регионе двое граждан получили 7 тыс. долларов за переправку лица "зеленкой", вне пункта пропуска.

Прокурорами разоблачены врачебные комиссии и служащие ТЦК, которые получали взятки за оформление фиктивной пригодности или непригодности к службе. В Южном регионе гражданка получила 6 тыс. долларов за влияние на решение об инвалидности, в Кропивницком разоблачена секретарь ВВК, которая получила 2 тыс. долларов за бронирование, а в Белгород-Днестровском – председатель экспертной комиссии и члены ВВК за 5,1 тыс. долларов за фальшивые документы.

Отдельного внимания требует привлечение адвокатов к коррупционным схемам. Используя профессиональный статус, они способствовали уклонению от службы – заявили в Офисе Генпрокурора.

В Житомире адвокат и ее сын получили 8 тыс. долларов за влияние на ТЦК и ВВК для признания лица непригодным. В Центральном регионе адвокат и врач получили 7,5 тыс. долларов за отсрочку призыва на основании поддельных документов, еще один адвокат за 7,5 тыс. долларов влиял на служащих ТЦК и командира воинской части для фиктивного призыва.

28 августа 2025 года в Киеве разоблачены директор и главный инженер госпредприятия, которые ежемесячно требовали плату за сдачу в аренду складских помещений без заключения договоров. Задокументированная сумма составляет 63 тыс. грн.

Правоохранители отмечают, что разоблачение таких схем является критически важным для поддержания обороноспособности страны и обеспечения неотвратимости наказания за нарушения во время военного положения.

