14:02 • 4686 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 8504 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08 • 11503 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 24909 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 18647 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 21647 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 21173 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 23041 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 38924 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 36132 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Прокуроры разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации: миллионы гривен неправомерной выгоды

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Специализированные прокуратуры в сфере обороны активно противодействуют уклонению от военной службы и коррупционным схемам. Задокументировано 6,2 млн грн неправомерной выгоды, разоблачены десятки лиц, среди которых служащие медицинских комиссий и адвокаты.

Прокуроры разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации: миллионы гривен неправомерной выгоды

Специализированные прокуратуры в сфере обороны активно противодействуют уклонению от военной службы и коррупционным схемам в период военного положения. За последние несколько недель правоохранители привлекли к ответственности десятки лиц и задокументировали миллионные суммы неправомерной выгоды. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

В условиях широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины борьба с уклонением от призыва на военную службу и коррупционными схемами в сфере мобилизации является одним из ключевых приоритетов Специализированных прокуратур в сфере обороны

– говорится в сообщении ОГП.

Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляет 6,2 млн грн. Из них 4,2 млн грн – за незаконную переправку лиц через государственную границу, 1 млн грн – за влияние на решения по бронированию, снятию с учета или исключению из розыска, а 985 тыс. грн – за влияние на медицинские комиссии для признания лиц непригодными к службе.

Суд обязал компанию вернуть 28 миллионов за бракованные бронежилеты Волынской ОВА03.09.25, 11:41 • 2574 просмотра

Только за последнюю неделю разоблачено 25 человек, среди которых служащие медицинских комиссий, адвокаты и руководители госпредприятий. Сумма неправомерной выгоды достигла 2,5 млн грн: 1 млн грн – за переправку военнообязанных через границу, 855 тыс. грн – за влияние на медицинские комиссии, 635 тыс. грн – за влияние на служащих ТЦК и СП.

Прокуроры Одесской спецпрокуратуры задержали местного жителя, который за 12 тыс. долларов США организовал незаконный выезд военнообязанного. В Западном регионе двое граждан получили 7 тыс. долларов за переправку лица "зеленкой", вне пункта пропуска.

Прокурорами разоблачены врачебные комиссии и служащие ТЦК, которые получали взятки за оформление фиктивной пригодности или непригодности к службе. В Южном регионе гражданка получила 6 тыс. долларов за влияние на решение об инвалидности, в Кропивницком разоблачена секретарь ВВК, которая получила 2 тыс. долларов за бронирование, а в Белгород-Днестровском – председатель экспертной комиссии и члены ВВК за 5,1 тыс. долларов за фальшивые документы.

Отдельного внимания требует привлечение адвокатов к коррупционным схемам. Используя профессиональный статус, они способствовали уклонению от службы

– заявили в Офисе Генпрокурора.

 В Житомире адвокат и ее сын получили 8 тыс. долларов за влияние на ТЦК и ВВК для признания лица непригодным. В Центральном регионе адвокат и врач получили 7,5 тыс. долларов за отсрочку призыва на основании поддельных документов, еще один адвокат за 7,5 тыс. долларов влиял на служащих ТЦК и командира воинской части для фиктивного призыва.

28 августа 2025 года в Киеве разоблачены директор и главный инженер госпредприятия, которые ежемесячно требовали плату за сдачу в аренду складских помещений без заключения договоров. Задокументированная сумма составляет 63 тыс. грн.

Правоохранители отмечают, что разоблачение таких схем является критически важным для поддержания обороноспособности страны и обеспечения неотвратимости наказания за нарушения во время военного положения.

Фиктивная инвалидность и миллионные выплаты: дело экс-руководителя Хмельницкой прокуратуры направлено в суд для рассмотрения по существу02.09.25, 19:10 • 5178 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Генеральный прокурор Украины
Белгород-Днестровский
Украина
Житомир
Кропивницкий
Одесса
Киев