Суд обязал компанию вернуть 28 миллионов за бракованные бронежилеты Волынской ОВА

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Хозяйственный суд Киева обязал компанию вернуть Волынской ОВА более 28 миллионов гривен. Средства взысканы за бракованные бронежилеты и шлемы, которые не прошли баллистических испытаний.

Суд обязал компанию вернуть 28 миллионов за бракованные бронежилеты Волынской ОВА

Хозяйственный суд Киева обязал частную компанию вернуть Волынской ОВА более 28 миллионов гривен за бракованные бронежилеты и шлемы, которые поставщик пытался выдать за средства защиты для военных. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Суд удовлетворил иск Волынской областной прокуратуры и постановил взыскать с одного из обществ более 28,2 миллиона гривен. Речь идет о стоимости бронежилетов и боевых шлемов, которые оказались непригодными для использования на фронте.

Расследование установило, что в апреле 2022 года предприятие поставило Волынской ОВА 884 бронежилета и 846 шлемов, которые должны были защищать украинских военных. 

Впоследствии выяснилось, что они не могут быть использованы военнослужащими по назначению, ведь ни один из бронежилетов не выдержал баллистических испытаний на устойчивость к средствам поражения, а боевые шлемы не могли выполнять основную функцию – защитить голову человека от поражения элементами огнестрельного оружия

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

Прокуратура добилась возврата государству средств. Суд полностью поддержал требования прокуроров и принял решение о взыскании с компании стоимости поставки.

Это уже не первый подобный случай. В прошлом году по иску Волынской прокуратуры с той же фирмы был дополнительно взыскан штраф в 5,6 миллиона гривен за поставку аналогичных некачественных товаров.

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Волынская область
Украина
Хмельницкий
Киев