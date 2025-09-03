Суд обязал компанию вернуть 28 миллионов за бракованные бронежилеты Волынской ОВА
Киев • УНН
Хозяйственный суд Киева обязал компанию вернуть Волынской ОВА более 28 миллионов гривен. Средства взысканы за бракованные бронежилеты и шлемы, которые не прошли баллистических испытаний.
Хозяйственный суд Киева обязал частную компанию вернуть Волынской ОВА более 28 миллионов гривен за бракованные бронежилеты и шлемы, которые поставщик пытался выдать за средства защиты для военных. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Суд удовлетворил иск Волынской областной прокуратуры и постановил взыскать с одного из обществ более 28,2 миллиона гривен. Речь идет о стоимости бронежилетов и боевых шлемов, которые оказались непригодными для использования на фронте.
Расследование установило, что в апреле 2022 года предприятие поставило Волынской ОВА 884 бронежилета и 846 шлемов, которые должны были защищать украинских военных.
Впоследствии выяснилось, что они не могут быть использованы военнослужащими по назначению, ведь ни один из бронежилетов не выдержал баллистических испытаний на устойчивость к средствам поражения, а боевые шлемы не могли выполнять основную функцию – защитить голову человека от поражения элементами огнестрельного оружия
Прокуратура добилась возврата государству средств. Суд полностью поддержал требования прокуроров и принял решение о взыскании с компании стоимости поставки.
Это уже не первый подобный случай. В прошлом году по иску Волынской прокуратуры с той же фирмы был дополнительно взыскан штраф в 5,6 миллиона гривен за поставку аналогичных некачественных товаров.
