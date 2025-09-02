$41.370.05
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 1440 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
07:02 • 6318 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 15324 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 12890 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 31333 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 42956 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 58262 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 48741 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 192128 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Прокуратура разоблачила коррупционные схемы на 60 млн грн в сфере обороны

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Специализированная прокуратура в сфере обороны разоблачила правонарушения почти на 60 млн грн. Среди них - махинации с закупкой электроэнергии, завышенные цены на лесоматериалы и хищение военного имущества.

Прокуратура разоблачила коррупционные схемы на 60 млн грн в сфере обороны

Специализированная прокуратура в сфере обороны усиливает борьбу с коррупционными схемами, подрывающими военную мощь Украины. Только за последние месяцы выявлены правонарушения на почти 60 млн грн, среди которых - махинации с закупкой электроэнергии, завышенные цены на лесоматериалы и хищение военного имущества. Об этом информирует Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Офис Генерального прокурора сообщил о ряде уголовных производств, в которых фигурируют должностные лица и военнослужащие, причастные к растрате бюджетных средств и присвоению имущества, предназначенного для армии.

Следствие установило, что директор частного предприятия и бывший руководитель квартирно-эксплуатационных органов заключали дополнительные соглашения к контрактам на поставку электроэнергии, хотя ее рыночная стоимость не менялась. Это позволило безосновательно увеличить цену и нанести государству ущерб на 25 млн грн.

О подозрении сообщено командиру воинской части, который согласовал закупку древесины по завышенной цене. Из-за его действий государство потеряло еще 25 млн грн.

Завершено досудебное расследование в отношении командира и начальника штаба воинской части. Они внесли ложные данные в официальные документы, что привело к незаконной выплате компенсаций на 7,5 млн грн. Обвинительный акт уже передан в суд.

Присвоение военного имущества

Заместитель командира воинской части присвоил беспилотный авиационный комплекс стоимостью более 210 тыс. грн. Другой военнослужащий похитил транспортное средство ВСУ стоимостью 220 тыс. грн. Оба случая также направлены в суд.

В Спецпрокуратуре подчеркивают: каждая гривна из бюджета должна работать на укрепление армии, а не становиться добычей коррупционеров. Следовательно, работа по выявлению и привлечению виновных к ответственности будет продолжаться.

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Электроэнергия
Генеральный прокурор Украины
Вооруженные силы Украины
Украина