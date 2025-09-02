Прокуратура разоблачила коррупционные схемы на 60 млн грн в сфере обороны
Киев • УНН
Специализированная прокуратура в сфере обороны разоблачила правонарушения почти на 60 млн грн. Среди них - махинации с закупкой электроэнергии, завышенные цены на лесоматериалы и хищение военного имущества.
Специализированная прокуратура в сфере обороны усиливает борьбу с коррупционными схемами, подрывающими военную мощь Украины. Только за последние месяцы выявлены правонарушения на почти 60 млн грн, среди которых - махинации с закупкой электроэнергии, завышенные цены на лесоматериалы и хищение военного имущества. Об этом информирует Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Офис Генерального прокурора сообщил о ряде уголовных производств, в которых фигурируют должностные лица и военнослужащие, причастные к растрате бюджетных средств и присвоению имущества, предназначенного для армии.
Следствие установило, что директор частного предприятия и бывший руководитель квартирно-эксплуатационных органов заключали дополнительные соглашения к контрактам на поставку электроэнергии, хотя ее рыночная стоимость не менялась. Это позволило безосновательно увеличить цену и нанести государству ущерб на 25 млн грн.
О подозрении сообщено командиру воинской части, который согласовал закупку древесины по завышенной цене. Из-за его действий государство потеряло еще 25 млн грн.
Завершено досудебное расследование в отношении командира и начальника штаба воинской части. Они внесли ложные данные в официальные документы, что привело к незаконной выплате компенсаций на 7,5 млн грн. Обвинительный акт уже передан в суд.
Присвоение военного имущества
Заместитель командира воинской части присвоил беспилотный авиационный комплекс стоимостью более 210 тыс. грн. Другой военнослужащий похитил транспортное средство ВСУ стоимостью 220 тыс. грн. Оба случая также направлены в суд.
В Спецпрокуратуре подчеркивают: каждая гривна из бюджета должна работать на укрепление армии, а не становиться добычей коррупционеров. Следовательно, работа по выявлению и привлечению виновных к ответственности будет продолжаться.
Организатор теракта в райотделе в Одесской области предстанет перед судом02.09.2025, 10:40 • 1124 просмотра