Организатор теракта в райотделе в Одесской области предстанет перед судом

Киев • УНН

 • 56 просмотра

В Одесской области завершили расследование дела о теракте в Беляевке, где мужчина, по заданию российских спецслужб, организовал взрыв в райотделе полиции. Обвинительный акт направлен в суд, злоумышленник будет находиться под стражей.

Организатор теракта в райотделе в Одесской области предстанет перед судом

В Одесской области завершили расследование громкого дела о теракте в райотделе полиции. Мужчина, который по заданию российских спецслужб организовал взрыв в Беляевке, предстанет перед судом. Он будет ждать приговора под стражей. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который в марте этого года устроил взрыв в помещении полиции в Беляевке. По данным следствия, мужчина действовал под контролем представителя российских спецслужб, согласившись изготавливать взрывные устройства для терактов на юге Украины.

Правоохранители установили, что обвиняемый приобрел химические реагенты, электронику и другие составляющие для взрывчатки, которую собрал в собственной квартире. 23 марта он передал устройство, замаскированное под подарок, через такси в Беляевку. По его инструкциям, случайная женщина занесла пакет в помещение райотдела полиции, не подозревая об опасном содержимом.

Через несколько минут взрывчатку дистанционно активировали телефонным звонком с территории рф.

В результате взрыва погиб один человек, еще трое правоохранителей получили травмы средней тяжести. Здание полиции получило значительные повреждения, а материальный ущерб государству оценили в более чем 220 тысяч гривен.

Злоумышленнику инкриминируют сразу несколько тяжких статей Уголовного кодекса:

  • террористический акт, повлекший гибель человека (ч. 3 ст. 258);
    • незаконное изготовление взрывчатых веществ и устройств (ч. 1 ст. 263-1);
      • незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 263);
        • сотрудничество с представителями иностранных спецслужб (ч. 1 ст. 114-1);
          • умышленное уничтожение имущества (ч. 2 ст. 194).

            Сейчас он находится под стражей. Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ в Одесской области.

            Степан Гафтко

