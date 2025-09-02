$41.370.05
48.470.27
ukenru
Ексклюзив
07:02 • 2436 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 11139 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 10847 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 28615 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 41279 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 55724 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 48067 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 191656 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 108191 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 201879 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Меню
Теги
Автори
Організатор теракту в райвідділку на Одещині постане перед судом

Київ • УНН

 • 40 перегляди

На Одещині завершили розслідування справи про теракт у Біляївці, де чоловік, за завданням російських спецслужб, організував вибух у райвідділку поліції. Обвинувальний акт направлено до суду, зловмисник перебуватиме під вартою.

Організатор теракту в райвідділку на Одещині постане перед судом

На Одещині завершили розслідування гучної справи про теракт у райвідділку поліції. Чоловік, який за завданням російських спецслужб організував вибух у Біляївці, постане перед судом. Він чекатиме вироку під вартою. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Одеська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, який у березні цього року влаштував вибух у приміщенні поліції в Біляївці. За даними слідства, чоловік діяв під контролем представника російських спецслужб, погодившись виготовляти вибухові пристрої для терактів на півдні України.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений придбав хімічні реагенти, електроніку та інші складові для вибухівки, яку зібрав у власній квартирі. 23 березня він передав пристрій, замаскований під подарунок, через таксі до Біляївки. За його інструкціями, випадкова жінка занесла пакунок у приміщення райвідділку поліції, не підозрюючи про небезпечний вміст.

За кілька хвилин вибухівку дистанційно активували телефонним дзвінком із території рф.

Унаслідок вибуху загинула одна людина, ще троє правоохоронців отримали травми середньої тяжкості. Будівля поліції зазнала значних пошкоджень, а матеріальні збитки державі оцінили у понад 220 тисяч гривень.

Зловмиснику інкримінують одразу кілька тяжких статей Кримінального кодексу:

  • терористичний акт, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258);
    • незаконне виготовлення вибухових речовин та пристроїв (ч. 1 ст. 263-1);
      • незаконне зберігання зброї (ч. 1 ст. 263);
        • співпрацю з представниками іноземних спецслужб (ч. 1 ст. 114-1);
          • умисне знищення майна (ч. 2 ст. 194).

            Наразі він перебуває під вартою. Досудове розслідування провадили співробітники СБУ в Одеській області.

            Загибель 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі: справа під особистим контролем Генпрокурора30.08.25, 14:39 • 11086 переглядiв

            Степан Гафтко

            Кримінал та НП
            Одеська область
            Генеральний прокурор (Україна)
            Служба безпеки України
            Україна