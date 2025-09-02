Організатор теракту в райвідділку на Одещині постане перед судом

На Одещині завершили розслідування гучної справи про теракт у райвідділку поліції. Чоловік, який за завданням російських спецслужб організував вибух у Біляївці, постане перед судом. Він чекатиме вироку під вартою. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Одеська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, який у березні цього року влаштував вибух у приміщенні поліції в Біляївці. За даними слідства, чоловік діяв під контролем представника російських спецслужб, погодившись виготовляти вибухові пристрої для терактів на півдні України.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений придбав хімічні реагенти, електроніку та інші складові для вибухівки, яку зібрав у власній квартирі. 23 березня він передав пристрій, замаскований під подарунок, через таксі до Біляївки. За його інструкціями, випадкова жінка занесла пакунок у приміщення райвідділку поліції, не підозрюючи про небезпечний вміст.

За кілька хвилин вибухівку дистанційно активували телефонним дзвінком із території рф.

Унаслідок вибуху загинула одна людина, ще троє правоохоронців отримали травми середньої тяжкості. Будівля поліції зазнала значних пошкоджень, а матеріальні збитки державі оцінили у понад 220 тисяч гривень.

Зловмиснику інкримінують одразу кілька тяжких статей Кримінального кодексу:

терористичний акт, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258);

незаконне виготовлення вибухових речовин та пристроїв (ч. 1 ст. 263-1);

незаконне зберігання зброї (ч. 1 ст. 263);

співпрацю з представниками іноземних спецслужб (ч. 1 ст. 114-1);

умисне знищення майна (ч. 2 ст. 194).

Наразі він перебуває під вартою. Досудове розслідування провадили співробітники СБУ в Одеській області.

