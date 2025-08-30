$41.260.00
Загибель 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі: справа під особистим контролем Генпрокурора

Київ • УНН

 • 1714 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко взяв під особистий контроль розслідування загибелі 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі. Для ефективного розслідування змінено склад групи прокурорів.

Загибель 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі: справа під особистим контролем Генпрокурора

Справа загибелі 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі перебуває під особистим контролем Генерального прокурора Руслана Кравченка. Змінено склад групи прокурорів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

"Розслідування загибелі 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі перебуває під особистим контролем Генерального прокурора.  Для забезпечення ефективного, всебічного та неупередженого розслідування змінено склад групи прокурорів - держава має дати чітку й принципову відповідь на цей злочин", - ідеться в повідомленні.

29 серпня Руслан Кравченко повідомляв, що вивчив справу Вані Гончарука і зрозумів, що у ній ще не всі покарані.

"Це несправедливо. Дуже часто права обвинувачених ставлять вище, за права дитини, життя якої втрачено", - заявив Кравченко після зустрічі з батьками.

Контекст

10-річний Ваня з Одещини загинув у серпні 2023 року на території табору елітної футбольної академії "Бенфіка". Тоді тренер повів дітей купатися в озері, глибиною 9 метрів, де залишив їх без нагляду. Хлопчик не вмів плавати, батьки попереджали про це. Ваня в результаті потонув.

Батьки хлопчика зіштовхнулися із судовою тяганиною, яка триває два роки.

ЗМІ повідомляли, що до суду дійшло лише одне кримінальне провадження з двох відкритих – щодо тренера. Справа проти посадових осіб "зависла" на стадії експертизи.

"Деякі учасники судового процесу забувають про цінність життя людини": Генпрокурор пояснив рішення представляти обвинувачення у справі вбивства на фунікулері14.08.25, 13:29 • 3408 переглядiв

Додамо

Кравченко повідомляв, що після приходу на посаду Генпрокурора, визначив як головний пріоритет – захист прав та свобод дітей.

Анна Мурашко

