Загибель 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі: справа під особистим контролем Генпрокурора
Київ • УНН
Генеральний прокурор Руслан Кравченко взяв під особистий контроль розслідування загибелі 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі. Для ефективного розслідування змінено склад групи прокурорів.
Справа загибелі 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі перебуває під особистим контролем Генерального прокурора Руслана Кравченка. Змінено склад групи прокурорів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
"Розслідування загибелі 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі перебуває під особистим контролем Генерального прокурора. Для забезпечення ефективного, всебічного та неупередженого розслідування змінено склад групи прокурорів - держава має дати чітку й принципову відповідь на цей злочин", - ідеться в повідомленні.
29 серпня Руслан Кравченко повідомляв, що вивчив справу Вані Гончарука і зрозумів, що у ній ще не всі покарані.
"Це несправедливо. Дуже часто права обвинувачених ставлять вище, за права дитини, життя якої втрачено", - заявив Кравченко після зустрічі з батьками.
Контекст
10-річний Ваня з Одещини загинув у серпні 2023 року на території табору елітної футбольної академії "Бенфіка". Тоді тренер повів дітей купатися в озері, глибиною 9 метрів, де залишив їх без нагляду. Хлопчик не вмів плавати, батьки попереджали про це. Ваня в результаті потонув.
Батьки хлопчика зіштовхнулися із судовою тяганиною, яка триває два роки.
ЗМІ повідомляли, що до суду дійшло лише одне кримінальне провадження з двох відкритих – щодо тренера. Справа проти посадових осіб "зависла" на стадії експертизи.
Додамо
Кравченко повідомляв, що після приходу на посаду Генпрокурора, визначив як головний пріоритет – захист прав та свобод дітей.