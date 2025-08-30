$41.260.00
Гибель 10-летнего Вани Гончарука в футбольном лагере: дело под личным контролем Генпрокурора

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко взял под личный контроль расследование гибели 10-летнего Вани Гончарука в футбольном лагере. Для эффективного расследования изменен состав группы прокуроров.

Гибель 10-летнего Вани Гончарука в футбольном лагере: дело под личным контролем Генпрокурора

Дело о гибели 10-летнего Вани Гончарука в футбольном лагере находится под личным контролем Генерального прокурора Руслана Кравченко. Изменен состав группы прокуроров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

"Расследование гибели 10-летнего Вани Гончарука в футбольном лагере находится под личным контролем Генерального прокурора. Для обеспечения эффективного, всестороннего и беспристрастного расследования изменен состав группы прокуроров - государство должно дать четкий и принципиальный ответ на это преступление", - говорится в сообщении.

29 августа Руслан Кравченко сообщал, что изучил дело Вани Гончарука и понял, что в нем еще не все наказаны.

"Это несправедливо. Очень часто права обвиняемых ставят выше прав ребенка, жизнь которого потеряна", - заявил Кравченко после встречи с родителями.

Контекст

10-летний Ваня из Одесской области погиб в августе 2023 года на территории лагеря элитной футбольной академии "Бенфика". Тогда тренер повел детей купаться в озере глубиной 9 метров, где оставил их без присмотра. Мальчик не умел плавать, родители предупреждали об этом. Ваня в результате утонул.

Родители мальчика столкнулись с судебной тяжбой, которая длится два года.

СМИ сообщали, что до суда дошло только одно уголовное производство из двух открытых – в отношении тренера. Дело против должностных лиц "зависло" на стадии экспертизы.

"Некоторые участники судебного процесса забывают о ценности человеческой жизни": Генпрокурор объяснил решение представлять обвинение по делу об убийстве на фуникулере14.08.25, 13:29 • 3406 просмотров

Добавим

Кравченко сообщал, что после прихода на должность Генпрокурора, определил как главный приоритет – защиту прав и свобод детей.

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Одесская область
Генеральный прокурор Украины