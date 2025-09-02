Прокуратура викрила корупційні схеми на 60 млн грн у сфері оборони
Київ • УНН
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони викрила правопорушення на майже 60 млн грн. Серед них - махінації із закупівлею електроенергії, завищені ціни на лісоматеріали та розкрадання військового майна.
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони посилює боротьбу з корупційними схемами, які підривають військову спроможність України. Лише за останні місяці викрито правопорушення на майже 60 млн грн, серед яких - махінації із закупівлею електроенергії, завищені ціни на лісоматеріали та розкрадання військового майна. Про це інформує Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Офіс Генерального прокурора повідомив про низку кримінальних проваджень, у яких фігурують посадовці та військовослужбовці, причетні до розтрати бюджетних коштів і привласнення майна, призначеного для армії.
Слідство встановило, що директор приватного підприємства та колишній керівник квартирно-експлуатаційних органів укладали додаткові угоди до контрактів на постачання електроенергії, хоча її ринкова вартість не змінювалась. Це дозволило безпідставно збільшити ціну і завдати державі збитків на 25 млн грн.
Про підозру повідомлено командиру військової частини, який погодив закупівлю деревини за завищеною ціною. Через його дії держава втратила ще 25 млн грн.
Завершено досудове розслідування щодо командира та начальника штабу військової частини. Вони внесли неправдиві дані до офіційних документів, що призвело до незаконної виплати компенсацій на 7,5 млн грн. Обвинувальний акт уже передано до суду.
Привласнення військового майна
Заступник командира військової частини привласнив безпілотний авіаційний комплекс вартістю понад 210 тис. грн. Інший військовослужбовець викрав транспортний засіб ЗСУ вартістю 220 тис. грн. Обидва випадки також скеровано до суду.
У Спецпрокуратурі наголошують: кожна гривня з бюджету має працювати на зміцнення армії, а не ставати здобиччю корупціонерів. Відтак робота з виявлення та притягнення винних до відповідальності триватиме.
