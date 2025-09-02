$41.370.05
Ексклюзив
08:46 • 568 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 2370 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
07:02 • 8320 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 17149 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 13823 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 32526 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 43427 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 59375 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 48841 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 192190 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 578 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
06:00 • 17187 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 59402 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo
Прокуратура викрила корупційні схеми на 60 млн грн у сфері оборони

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони викрила правопорушення на майже 60 млн грн. Серед них - махінації із закупівлею електроенергії, завищені ціни на лісоматеріали та розкрадання військового майна.

Прокуратура викрила корупційні схеми на 60 млн грн у сфері оборони

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони посилює боротьбу з корупційними схемами, які підривають військову спроможність України. Лише за останні місяці викрито правопорушення на майже 60 млн грн, серед яких - махінації із закупівлею електроенергії, завищені ціни на лісоматеріали та розкрадання військового майна. Про це інформує Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Офіс Генерального прокурора повідомив про низку кримінальних проваджень, у яких фігурують посадовці та військовослужбовці, причетні до розтрати бюджетних коштів і привласнення майна, призначеного для армії.

Слідство встановило, що директор приватного підприємства та колишній керівник квартирно-експлуатаційних органів укладали додаткові угоди до контрактів на постачання електроенергії, хоча її ринкова вартість не змінювалась. Це дозволило безпідставно збільшити ціну і завдати державі збитків на 25 млн грн.

Про підозру повідомлено командиру військової частини, який погодив закупівлю деревини за завищеною ціною. Через його дії держава втратила ще 25 млн грн.

Завершено досудове розслідування щодо командира та начальника штабу військової частини. Вони внесли неправдиві дані до офіційних документів, що призвело до незаконної виплати компенсацій на 7,5 млн грн. Обвинувальний акт уже передано до суду.

Привласнення військового майна

Заступник командира військової частини привласнив безпілотний авіаційний комплекс вартістю понад 210 тис. грн. Інший військовослужбовець викрав транспортний засіб ЗСУ вартістю 220 тис. грн. Обидва випадки також скеровано до суду.

У Спецпрокуратурі наголошують: кожна гривня з бюджету має працювати на зміцнення армії, а не ставати здобиччю корупціонерів. Відтак робота з виявлення та притягнення винних до відповідальності триватиме.

Організатор теракту в райвідділку на Одещині постане перед судом02.09.25, 10:40 • 1170 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Електроенергія
Генеральний прокурор (Україна)
Збройні сили України
Україна