Меру Вишгорода повідомили про підозру у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів

Міському голові Вишгорода та директору підрядної організації повідомлено про підозру у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Як відомо з відкритих джерел, мером Вишгорода є Олексій Момот.

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури міському голові Вишгорода та директору підрядної організації повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України) - йдеться в повідомленні.

Закупівля техніки "для оборони"

Повідомляється, що у перші місяці повномасштабного вторгнення рф посадовці міської ради під приводом забезпечення потреб добровольчого формування організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 млн грн.

Слідством установлено, що техніку придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ні власних потужностей, ні фінансових можливостей для виконання договору. Вартість закупівлі була завищена - приблизно на 800 тис. грн за кожну одиницю техніки. Попри це, акти приймання-передачі підписали, а кошти з місцевого бюджету перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців і тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств. Унаслідок таких дій бюджету громади завдано збитків на понад 1,6 млн грн - інформує Офіс Генпрокурора.

Оплачені, але невиконані роботи

Зазначається, що інший епізод стосується робіт із днопоглиблення водойми - відстійника дощової каналізації у Вишгороді.

За даними слідства, міський голова, достеменно знаючи про невиконання підрядних робіт, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю.Таким чином, на рахунок підприємства незаконно вибуло понад 5 млн грн із місцевого бюджету - йдеться в повідомленні.

Зловживання та безпідставні бронювання: на Чернігівщині повідомлено про підозру 29 особам, серед них мер Сновська

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що в мера Момота правоохоронці проводили обшуки. Причиною обшуків стала закупівля техніки для фронту на початку повномаштабної війни.

Міський голова Вишгорода Олексій Момот не перший раз привертає увагу правоохоронців.

У 2023 році поліція відкрила проти мера Вишгорода Олексія Момота кримінальне провадження за підозрою у неправомірному розпорядженні бюджетними коштами, у проведенні закупівель з порушеннями процедури, а також, ймовірно, роздачі гуманітарки, отриманої з-за кордону, під виглядом особистої благодійності.

У 2016 році Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала його за підозрою у хабарництві.

Ішлося про отримання неправомірної винагороди обсягом 300 тисяч євро від компанії-забудовника. Однак, справа розвалилася в суді через те, що головний свідок відмовився від свідчень, а документи будівельної фірми були фіктивними.