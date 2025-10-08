Меру Вишгорода повідомили про підозру у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів
Київ • УНН
Міському голові Вишгорода та директору підрядної організації повідомлено про підозру у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів. Встановлено, що посадовці закупили техніку за завищеною ціною та оплатили невиконані роботи з днопоглиблення.
Міському голові Вишгорода та директору підрядної організації повідомлено про підозру у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Як відомо з відкритих джерел, мером Вишгорода є Олексій Момот.
За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури міському голові Вишгорода та директору підрядної організації повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)
Закупівля техніки "для оборони"
Повідомляється, що у перші місяці повномасштабного вторгнення рф посадовці міської ради під приводом забезпечення потреб добровольчого формування організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 млн грн.
Слідством установлено, що техніку придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ні власних потужностей, ні фінансових можливостей для виконання договору. Вартість закупівлі була завищена - приблизно на 800 тис. грн за кожну одиницю техніки. Попри це, акти приймання-передачі підписали, а кошти з місцевого бюджету перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців і тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств. Унаслідок таких дій бюджету громади завдано збитків на понад 1,6 млн грн
Оплачені, але невиконані роботи
Зазначається, що інший епізод стосується робіт із днопоглиблення водойми - відстійника дощової каналізації у Вишгороді.
За даними слідства, міський голова, достеменно знаючи про невиконання підрядних робіт, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю.Таким чином, на рахунок підприємства незаконно вибуло понад 5 млн грн із місцевого бюджету
Зловживання та безпідставні бронювання: на Чернігівщині повідомлено про підозру 29 особам, серед них мер Сновська08.10.25, 12:20 • 1510 переглядiв
Нагадаємо
Раніше ЗМІ повідомляли, що в мера Момота правоохоронці проводили обшуки. Причиною обшуків стала закупівля техніки для фронту на початку повномаштабної війни.
Міський голова Вишгорода Олексій Момот не перший раз привертає увагу правоохоронців.
У 2023 році поліція відкрила проти мера Вишгорода Олексія Момота кримінальне провадження за підозрою у неправомірному розпорядженні бюджетними коштами, у проведенні закупівель з порушеннями процедури, а також, ймовірно, роздачі гуманітарки, отриманої з-за кордону, під виглядом особистої благодійності.
У 2016 році Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала його за підозрою у хабарництві.
Ішлося про отримання неправомірної винагороди обсягом 300 тисяч євро від компанії-забудовника. Однак, справа розвалилася в суді через те, що головний свідок відмовився від свідчень, а документи будівельної фірми були фіктивними.