Мэру Вышгорода сообщили о подозрении в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Мэру Вышгорода и директору подрядной организации сообщено о подозрении в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств. Установлено, что должностные лица закупили технику по завышенной цене и оплатили невыполненные работы по дноуглублению.

Мэру Вышгорода сообщили о подозрении в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств

Мэру Вышгорода и директору подрядной организации сообщено о подозрении в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Подробности

Как известно из открытых источников, мэром Вышгорода является Алексей Момот.

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской областной прокуратуры мэру Вышгорода и директору подрядной организации сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Закупка техники "для обороны"

Сообщается, что в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ должностные лица городского совета под предлогом обеспечения потребностей добровольческого формирования организовали закупку двух экскаваторов-погрузчиков стоимостью 7,8 млн грн.

Следствием установлено, что технику приобрели через подконтрольное общество, которое не имело ни собственных мощностей, ни финансовых возможностей для выполнения договора. Стоимость закупки была завышена - примерно на 800 тыс. грн за каждую единицу техники. Несмотря на это, акты приема-передачи подписали, а средства из местного бюджета перечислили. Фактически техника поступила лишь через несколько месяцев и тогда была зачислена на баланс коммунальных предприятий. В результате таких действий бюджету общины нанесен ущерб на более 1,6 млн грн

- информирует Офис Генпрокурора.

Оплаченные, но невыполненные работы

Отмечается, что другой эпизод касается работ по дноуглублению водоема - отстойника дождевой канализации в Вышгороде.

По данным следствия, городской голова, достоверно зная о невыполнении подрядных работ, подписал акты приема и инициировал перечисление средств исполнителю. Таким образом, на счет предприятия незаконно выбыло более 5 млн грн из местного бюджета

 - говорится в сообщении.

Злоупотребления и безосновательные бронирования: на Черниговщине сообщено о подозрении 29 лицам, среди них мэр Сновска08.10.25, 12:20 • 1446 просмотров

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что у мэра Момота правоохранители проводили обыски. Причиной обысков стала закупка техники для фронта в начале полномасштабной войны.

Городской голова Вышгорода Алексей Момот не первый раз привлекает внимание правоохранителей.

В 2023 году полиция открыла против мэра Вышгорода Алексея Момота уголовное производство по подозрению в неправомерном распоряжении бюджетными средствами, в проведении закупок с нарушениями процедуры, а также, вероятно, раздаче гуманитарки, полученной из-за границы, под видом личной благотворительности.

В 2016 году Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала его по подозрению во взяточничестве.

Речь шла о получении неправомерного вознаграждения в размере 300 тысяч евро от компании-застройщика. Однако, дело развалилось в суде из-за того, что главный свидетель отказался от показаний, а документы строительной фирмы были фиктивными.

Анна Мурашко

