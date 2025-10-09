Компенсация за "разрушенный" дом и схема на укрытиях в школах: на Киевщине разоблачен ряд преступлений на более чем 49 млн убытков

В Киевской области правоохранители разоблачили ряд фактов противоправной деятельности в сфере местного самоуправления, использования бюджетных средств и охраны окружающей среды. Более 49 миллионов убытков. В частности, депутату и трем должностным лицам поселковой военной администрации инкриминируют незаконное начисление компенсации за "разрушенный" дом, демонтированный еще до полномасштабного вторжения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Сообщается, что прокуроры Киевской областной прокуратуры совместно с другими правоохранительными органами продолжают системную работу по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с растратой бюджетных средств, злоупотреблением властью, коррупцией и ущербом государственным интересам.

Местное самоуправление

Недостоверная декларация старосты на более чем 3 млн грн

Следствие устанавливает факты непредставления в декларации сведений об имуществе членов семьи и значительных расходах. Разница - более 3 млн грн.

Фиктивные решения сельсовета о раздаче земли

Бывшему главе сельсовета сообщено о подозрении в подделке решений о передаче в частную собственность 18 участков (более 32 га). Убытки общине - более 1,9 млн грн.

Компенсация за дом, которого уже не существовало

Депутату и трем должностным лицам поселковой военной администрации инкриминируют незаконное начисление компенсации за "разрушенный" дом, демонтированный еще до полномасштабного вторжения. Убытки государству - более 2,9 млн грн.

Вышгород: завладение бюджетными средствами

Мэру Вышгорода и руководителю подрядной структуры сообщено о подозрении. Два эпизода: завышенная закупка техники и оплата невыполненных работ по дноуглублению. Ориентировочные убытки - более 6,6 млн грн.

Мэру Вышгорода сообщили о подозрении в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств

Ирпень: незаконное завладение коммунальным имуществом

Бывшему заместителю Ирпенского городского головы инкриминируют схему с переоформлением земельного участка и здания бойлерной, которые впоследствии превратили в офис и перепродали на подставных лиц. Ориентировочные убытки общине - более 300 тыс. грн.

«Списал» коммунальную недвижимость и землю в пользу своей помощницы: экс-мэру Ирпеня Маркушину сообщили о новом подозрении

Использование бюджетных средств и подрядные работы

Растрата средств в государственном предприятии

Должностное лицо транспортного подразделения и подчиненные вносили ложные данные в путевые листы, списывая топливо по несуществующим маршрутам. Убытки - почти 100 тыс. грн.

Нарушения при ремонтных работах предпринимателями:

капремонт дороги в Бориспольском районе: несоответствие работ проекту, требуют переделки. Убытки - более 3,8 млн грн;

ремонт кровли в Бучанском районе: использование некачественных материалов. Убытки - около 370 тыс. грн.;

ремонт пищеблока в учебном заведении Броварского района: акты с недостоверными объемами. Убытки - более 570 тыс. грн.

Земельные правонарушения

Самовольное занятие земли в охранной зоне железной дороги

Руководитель фермерского хозяйства самовольно занял 1,38 га. Убытки государству - более 4,6 млн грн.

Публичные закупки

Несоответствующая обувь для военных. Поставщик поставил утепленные ботинки, не соответствующие ГОСТу и техспецификации. Убытки общине - 944 тыс. грн.

Образовательная сфера

Неправомерная выгода в учебном заведении. Должностное лицо получило более 70 тыс. грн за "содействие" в выдаче удостоверений тракториста-машиниста вне процедуры.

Завладение средствами при установке укрытий в школах

Должностные лица частного предприятия подозреваются в завладении более 20,5 млн грн, выделенных на модульные укрытия в учебных заведениях общины.

Охрана окружающей среды

Незаконный вылов рыбы в зоне отчуждения. Задокументирован вылов запрещенными орудиями более 400 особей различных видов и попытка вывоза без дозиметрического контроля. Убытки окружающей среде - более 3 млн грн.

Незаконная переправка лиц через государственную границу

Разоблачена группа, которая за вознаграждение организовывала незаконный выезд мужчин призывного возраста в соседнее государство вне пунктов пропуска. Задокументировано получение 2 тыс. долларов США.

Злоупотребления и безосновательные бронирования: на Черниговщине сообщено о подозрении 29 лицам, среди них мэр Сновска

Офис Генпрокурора сообщает, что в зависимости от совершенных преступлений действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 368-4 и другим статьям Уголовного кодекса Украины.