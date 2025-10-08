«Списал» коммунальную недвижимость и землю в пользу своей помощницы: экс-мэру Ирпеня Маркушину сообщили о новом подозрении

Бывшему заместителю Ирпенского городского головы сообщено о подозрении в незаконном завладении коммунальным имуществом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Национальную полицию Украины.

Детали

Несмотря на то, что Офис Генпрокурора и Нацполиция не указывает фамилию, из обнародованных фото полиции понятно, что речь идет об экс-мэре Ирпеня Александре Маркушине.

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской областной прокуратуры, совместно со следователями полиции, бывшему заместителю Ирпенского городского головы сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году должностное лицо организовало незаконное выбытие из коммунальной собственности земельного участка и здания бойлерной в центральной части Ирпеня.

Используя служебные полномочия, для реализации схемы он привлек подчиненных и приближенных лиц. Директор коммунального предприятия, который был его близким товарищем, подготовил документы о якобы непригодности здания к эксплуатации. На основании этих документов городской совет согласовал ее демонтаж, хотя объект оставался в удовлетворительном состоянии - информирует Офис Генпрокурора.

Сообщается, что впоследствии подозреваемый использовал личные документы своей помощницы без ее ведома. На ее имя подготовили документы для отвода земельного участка в частную собственность — сначала "для строительства гаражей", а позже целевое назначение изменили под офисную застройку - достроили этаж и провели ремонт.

Право собственности зарегистрировали на помощницу, после чего, по указанию бывшего должностного лица, она заключила договор купли-продажи. В результате офисное помещение и земельный участок перешли в собственность лиц, приближенных к экс-чиновнику - говорится в сообщении.

Добавим

В 2025 году ГБР сообщило тогда мэру Ирпеня Маркушину о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК (организация незаконной переправки лиц через государственную границу).

Речь шла о деле, которое связано с выездом за границу городского головы Ирпеня с 24 августа по 30 августа 2022 года. По данным правоохранителей, Маркушин якобы ехал в Италию не за помощью военным, а увидеть своего 2-летнего сына.

Впоследствии суд отстранил Маркушина от управления Ирпенской общиной на время расследования дела.

Ирпенский городской совет досрочно прекратил полномочия Маркушина.

Дополнение

