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Мера Ірпеня Маркушина відправили під варту з можливістю застави у 30 млн грн

Мера Ірпеня Маркушина відправили під варту з можливістю застави у 30 млн грн

Київ • УНН

 • 32100 перегляди

Печерський суд Києва взяв під варту мера Ірпеня Олександра Маркушина до 22 березня 2025 року. Справа пов'язана з його виїздом до Італії у серпні 2022 року для зустрічі з 2-річним сином.

Печерський суд Києва відправив під варту до 22 березня міського голову Ірпеня з Київщини. Сам Олександр Маркушин називає справу проти себе "заполітизованою та замовною", передає УНН із посиланням на Суспільне.

Деталі

Суд обрав Маркушину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 березня 2025 року з можливістю внести заставу 30 млн гривень. Також до цієї дати його відсторонили від роботи.

Додамо

Йдеться про справу, яка пов'язана із виїздом за кордон міського голови Ірпеня з 24 серпня по 30 серпня 2022 року. За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого 2-річного сина.

"Я виїхав за кордон на декілька днів після дозволу КОВА, повернувся, привіз два дрони та побачив сина. Обласна поліція роздивлялась цю справу два місяці і нічого не знайшла, а ДБР "намалювали" підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовна від моїх опонентів", — сказав Маркушин на засіданні.

Він додав, що є єдиним опікуном сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів. На той момент чоловік не бачив дитину пів року, відколи її вивезли за кордон після початку бойових дій в регіоні.

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За словами прокурора, Маркушин не надавав ніяких документів, що підтверджують волонтерську діяльність за кордоном. Сторона обвинувачення просила обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб або застави у 40 мільйонів гривень.

Адвокат вважає, що наразі підозра необґрунтована. Згодом сторона захисту зазначала, що бере на поруки Маркушина та просила відмовити у клопотанні тримання під вартою.

"Будемо подавати апеляцію і оскаржувати це незаконне рішення", — відреагував Маркушин на обрання запобіжного заходу.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
italiiaІталія
kyivКиїв

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