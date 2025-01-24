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Мэра Ирпеня Маркушина отправили под стражу с возможностью залога в 30 млн грн

Мэра Ирпеня Маркушина отправили под стражу с возможностью залога в 30 млн грн

Киев  •  УНН

 • 6499 просмотра

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Печерский суд Киева взял под стражу мэра Ирпеня Александра Маркушина до 22 марта 2025 года. Дело связано с его выездом в Италию в августе 2022 года для встречи с 2-летним сыном.

Печерский суд Киева отправил под стражу до 22 марта городского голову Ирпеня из Киевской области. Сам Александр Маркушин называет дело против себя «заполитизированным и заказным», передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Суд избрал Маркушину меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 марта 2025 года с возможностью внести залог 30 млн гривен. Также до этой даты его отстранили от работы.

Добавим

Речь идет о деле, которое связано с выездом за границу городского головы Ирпеня с 24 августа по 30 августа 2022 года. По данным правоохранителей, Маркушин якобы ехал в Италию не за помощью военным, а увидеть своего 2-летнего сына.

«Я выехал за границу на несколько дней после разрешения КОВА, вернулся, привез два дрона и увидел сына. Областная полиция рассматривала это дело два месяца и ничего не нашла, а ГБР «нарисовали» подозрение за два дня. Считаю, что дело против меня заполитизировано и заказное от моих оппонентов», - сказал Маркушин на заседании.

Он добавил, что является единственным опекуном сына, поскольку его жена умерла через месяц после родов. На тот момент мужчина не видел ребенка полгода, с тех пор как его вывезли за границу после начала боевых действий в регионе.

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По словам прокурора, Маркушин не предоставлял никаких документов, подтверждающих волонтерскую деятельность за рубежом. Сторона обвинения просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток или залога в 40 миллионов гривен.

Адвокат считает, что пока подозрение необоснованно. Впоследствии сторона защиты отмечала, что берет на поруки Маркушина и просила отказать в ходатайстве содержания под стражей.

«Будем подавать апелляцию и обжаловать это незаконное решение», - отреагировал Маркушин на избрание меры пресечения.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
italiyaИталия
kievКиев

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