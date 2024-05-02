В горсовете Ирпеня прошли обыски по факту начисления зарплат и премий чиновникам: что известно

Сегодня, 2 мая, в помещении Ирпенского городского совета правоохранители провели обыски в рамках уголовного производства относительно начисления зарплат и премий чиновникам горсовета. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

Как сообщают в полиции, Киевская областная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 191 УКУ "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения". Соответствующее обращение в прокуратуру направил депутат Ирпенского горсовета.

Следователи начали проверять информацию о чрезмерно завышенных зарплатах и премиях должностных лиц горисполкома.

«В рамках досудебного расследования сегодня полицией Киевщины в помещении Ирпенского горсовета объявлено два постановления Святошинского районного суда города Киева на проведение временного доступа к вещам и документам определенных должностных лиц. Других следственных действий в админздании городского совета или в исполнительном комитете полицейскими не проводилось. Непосредственно в кабинете и по месту жительства городского головы Ирпеня следственные действия не осуществлялись", - говорится в сообщении.

Контекст

1 мая депутат Ирпенского горсовета Артем Гурин на своей странице в Facebook рассказал, что племянник бывшего мэра города Владимира Карплюка - первый заместитель мэра Ирпеня Александра Маркушина Андрей Кравчук может быть причастен к "распилу" бюджетных средств при восстановлении школы в городе.

"По моему обращению начато досудебное расследование с номером 42024112320000037 от 24 апреля по статье 191 ч.4 УКУ. "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" по факту подписания акта выполненных работ по основанию перечисления средств местного бюджета подрядчику ООО "Академия строительных экспертиз" за фактически невыполненные работы по разработке проектной документации и экпертизы по прямым договорам в обход тендерной процедуры", - пишет Гурин.

Он отметил, что в 2023 году Ирпенский городской совет начал проектировать реконструкцию спортивной школы. В рамках реконструкции город должен был получить бассейн. Договор подписал Андрей Кравчук. Как оказалось, деньги перечислили, акт подписали, а бассейн запроектировать "забыли".

Вчера городской голова Ирпеня подписал распоряжение, которым отстранил Андрея Кравчука от осуществления полномочий на период проведения служебного расследования с сохранением обязательных выплат заработной платы.

Также Маркушин распорядился провести служебное расследование и сформировал комиссию.

Сегодня в СМИ начала распространяться информация о якобы обысках по месту жительства у мэра Ирпеня Маркушина, начальника отдела кадров Тамары Халаим, главного бухгалтера Кристины Глужанец.

СМИ сообщали, что в ходе обысков была изъята документация о выводе в 2023 году 17 млн гривен из городского бюджета Ирпеня из-за начисления завышенных зарплат определенному кругу работников исполкома.

Позже Александр Маркушин в видеообращении заявил, что информация об обысках у него не соответствует действительности, а также, что этот фейк запустило агентство ITV и его распространяют проплаченные издания и телеграмм каналы.

"Я официально заявляю, что никаких обысков у меня на сегодняшний день не проводились. А чего вы это пишете? Потому что это вы пишете по указанию ваших боссов. Я только не понимаю, как можно, так не любить свой родной город-герой Ирпень, чтобы обливать его грязью по указанию некоторых людей, о которых и так весь город знает и им давно уже сделать оценку", - сказал Маркушин.