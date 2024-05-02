У міськраді Ірпеня пройшли обшуки за фактом нарахування зарплат і премій чиновникам: що відомо

Сьогодні, 2 травня, у приміщенні Ірпінської міської ради правоохоронці провели обшуки у рамках кримінального провадження щодо нарахування зарплат і премій чиновникам міськради. Про це повідомляє поліція Київщини, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють в поліції, Київська обласна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 191 ККУ "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану". Відповідне звернення до прокуратури надіслав депутат Ірпінської міськради.

Слідчі почали перевіряти інформацію щодо надмірно завищених зарплат і премій посадових осіб міськвиконкому.

"У рамках досудового розслідування сьогодні поліцією Київщини у приміщенні Ірпінської міськради оголошено дві ухвали Святошинського районного суду міста Києва на проведення тимчасового доступу до речей та документів визначених посадових осіб. Інших слідчих дій в адмінбудівлі міської ради чи у виконавчому комітеті поліцейськими не проводилось. Безпосередньо у кабінеті та за місцем проживання міського голови Ірпеня слідчі дії не здійснювались", - йдеться в повідомленні.

Контекст

1 травня депутат Ірпінської міськради Артем Гурін на своїй сторінці в Facebook розповів, що племінник колишнього мера міста Володимира Карплюка - перший заступник мера Ірпеня Олександра Маркушина Андрій Кравчук може бути причетний до "розпилу" бюджетних коштів при відновленні школи у місті.

"За моїм зверненням розпочате досудове розслідування з номером 42024112320000037 від 24 квітня за статтею 191 ч.4 ККУ. "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" по факту підписання акту виконаних робіт за підставою перерахунку коштів місцевого бюджету підряднику ТОВ "Академія будівельних експертиз" за фактично невиконані роботи по розробці проектної документації та екпертизи за прямими договорами в обхід тендерної процедури", - пише Гурін.

Він зазначив, що у 2023 році Ірпінська міська рада почала проектувати реконструкцію спортивної школи. У рамках реконструкції місто мало отримати басейн. Договір підписав Андрій Кравчук. Як виявилось, гроші перерахували, акт підписали, а басейн запроектувати "забули".

Вчора міський голова Ірпеня підписав розпорядження, яким відсторонив Андрія Кравчука від здійснення повноважень на період проведення службового розслідування зі збереженням обов'язкових виплат заробітної плати.

Також Маркушин розпорядився провести службове розслідування та сформував комісію.

Сьогодні у ЗМІ почала розповсюджуватися інформація про нібито обшуки за місцем проживання у мера Ірпеня Маркушина, начальника відділу кадрів Тамари Халаім, головного бухгалтера Христини Глужанець.

ЗМІ повідомляли, що в ході обшуків було вилучено документацію про виведення у 2023 році 17 млн гривень з міського бюджету Ірпеня через нарахування завищених зарплат певному колу працівників виконкому.

Пізніше Олександр Маркушин у відеозверненні заявив, що інформація про обшуки у нього не відповідає дійсності, а також, що цей фейк запустило агентство ITV та його розповсюджують проплачені видання та телеграм канали.

"Я офіційно заявляю, що ніяких обшуків у мене на сьогоднішній день не проводилися. А чого ви це пишете? Бо це ви пишете за вказівки ваших босів. Я тільки не розумію, як можна, так не любити своє рідне місто-герой Ірпінь, щоб обливати його брудом за вказівкою деяких людей, про яких і так все місто знає і їм давно вже зробити оцінку", - сказав Маркушин.