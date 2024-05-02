У міськраді Ірпеня пройшли обшуки за фактом нарахування зарплат і премій чиновникам: що відомо

ukenru
19:41 • 33900 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 81870 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 108557 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 111096 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 223829 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 153816 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 144562 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131737 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121529 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112797 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 146401 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 121845 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 127616 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 132425 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 108101 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 223833 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 381985 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 438444 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 446997 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 356576 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 108557 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 127611 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 121840 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97576 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107184 перегляди
Актуальне
У міськраді Ірпеня пройшли обшуки за фактом нарахування зарплат і премій чиновникам: що відомо

У міськраді Ірпеня пройшли обшуки за фактом нарахування зарплат і премій чиновникам: що відомо

Київ • УНН

 • 26218 перегляди

Правоохоронці провели обшуки в приміщенні Ірпінської міської ради в рамках кримінального розслідування за фактом привласнення коштів через завищення зарплат і премій чиновникам міськради.

Сьогодні, 2 травня, у приміщенні Ірпінської міської ради правоохоронці провели обшуки у рамках кримінального провадження щодо нарахування зарплат і премій чиновникам міськради. Про це повідомляє поліція Київщини, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють в поліції, Київська обласна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 191 ККУ "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану". Відповідне звернення до прокуратури надіслав депутат Ірпінської міськради.

Слідчі почали перевіряти інформацію щодо надмірно завищених зарплат і премій посадових осіб міськвиконкому.

"У рамках досудового розслідування сьогодні поліцією Київщини у приміщенні Ірпінської міськради оголошено дві ухвали Святошинського районного суду міста Києва на проведення тимчасового доступу до речей та документів визначених посадових осіб. Інших слідчих дій в адмінбудівлі міської ради чи у виконавчому комітеті поліцейськими не проводилось. Безпосередньо у кабінеті та за місцем проживання міського голови Ірпеня слідчі дії не здійснювались", - йдеться в повідомленні.

Контекст

1 травня депутат Ірпінської міськради Артем Гурін на своїй сторінці в Facebook розповів, що племінник колишнього мера міста Володимира Карплюка - перший заступник мера Ірпеня Олександра Маркушина Андрій Кравчук може бути причетний до "розпилу" бюджетних коштів при відновленні школи у місті.

"За моїм зверненням розпочате досудове розслідування з номером 42024112320000037 від 24 квітня за статтею 191 ч.4 ККУ. "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" по факту підписання акту виконаних робіт за підставою перерахунку коштів місцевого бюджету підряднику ТОВ "Академія будівельних експертиз" за фактично невиконані роботи по розробці проектної документації та екпертизи за прямими договорами в обхід тендерної процедури", - пише Гурін.

Він зазначив, що у 2023 році Ірпінська міська рада почала проектувати реконструкцію спортивної школи. У рамках реконструкції місто мало отримати басейн. Договір підписав Андрій Кравчук. Як виявилось, гроші перерахували, акт підписали, а басейн запроектувати "забули".

Вчора міський голова Ірпеня підписав розпорядження, яким відсторонив Андрія Кравчука від здійснення повноважень на період проведення службового розслідування зі збереженням обов'язкових виплат заробітної плати.

Також Маркушин розпорядився провести службове розслідування та сформував комісію.

Сьогодні у ЗМІ почала розповсюджуватися інформація про нібито обшуки за місцем проживання у мера Ірпеня Маркушина, начальника відділу кадрів Тамари Халаім, головного бухгалтера Христини Глужанець.

ЗМІ повідомляли, що в ході обшуків було вилучено документацію про виведення у 2023 році 17 млн гривень з міського бюджету Ірпеня через нарахування завищених зарплат певному колу працівників виконкому.

Пізніше Олександр Маркушин у відеозверненні заявив, що інформація про обшуки у нього не відповідає дійсності, а також, що цей фейк запустило агентство ITV та його розповсюджують проплачені видання та телеграм канали.

"Я офіційно заявляю, що ніяких обшуків у мене на сьогоднішній день не проводилися. А чого ви це пишете? Бо це ви пишете за вказівки ваших босів. Я тільки не розумію, як можна, так не любити своє рідне місто-герой Ірпінь, щоб обливати його брудом за вказівкою деяких людей, про яких і так все місто знає і їм давно вже зробити оцінку", - сказав Маркушин.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47