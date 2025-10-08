"Списав" комунальну нерухомість та землю на користь своєї помічниці: ексмеру Ірпеня Маркушину повідомили про нову підозру

Колишньому заступнику Ірпінського міського голови повідомлено про підозру у незаконному заволодінні комунальним майном. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Національну поліцію України.

Деталі

Попри те, що Офіс Генпрокурора та Нацполіція не вказує прізвище, з оприлюднених фото поліції зрозуміло, що мова про ексмера Ірпеня Олександра Маркушина.

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури, спільно зі слідчими поліції, колишньому заступнику Ірпінського міського голови повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України) - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2019 році посадовець організував незаконне вибуття з комунальної власності земельної ділянки та будівлі бойлерної в центральній частині Ірпеня.

Використовуючи службові повноваження, для реалізації схеми він залучив підлеглих і наближених осіб. Директор комунального підприємства, який був його близьким товаришем, підготував документи про нібито непридатність будівлі до експлуатації. На підставі цих документів міська рада погодила її демонтаж, хоча об’єкт залишався у задовільному стані - інформує Офіс Генпрокурора.

Повідомляється, що згодом підозрюваний використав особисті документи своєї помічниці без її відома. На її ім’я підготували документи для відведення земельної ділянки у приватну власність — спочатку "для будівництва гаражів", а пізніше цільове призначення змінили під офісну забудову - добудували поверх і провели ремонт.

Право власності зареєстрували на помічницю, після чого, за вказівкою колишнього посадовця, вона уклала договір купівлі-продажу. У результаті офісне приміщення та земельна ділянка перейшли у власність осіб, наближених до екс-посадовця - йдеться в повідомленні.

Додамо

У 2025 році ДБР повідомило тоді меру Ірпеня Маркушину про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон).

Йшлось про справу, яка пов'язана із виїздом за кордон міського голови Ірпеня з 24 серпня по 30 серпня 2022 року. За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого 2-річного сина.

Згодом суд відсторонив Маркушина від управління Ірпінською громадою на час розслідування справи.

Ірпінська міська рада достроково припинила повноваження Маркушина.

Доповнення

