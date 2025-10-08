$41.320.03
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 11597 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
"Списав" комунальну нерухомість та землю на користь своєї помічниці: ексмеру Ірпеня Маркушину повідомили про нову підозру

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Колишньому заступнику Ірпінського міського голови Олександру Маркушину повідомлено про підозру у незаконному заволодінні комунальним майном. Він організував вибуття земельної ділянки та будівлі бойлерної з комунальної власності у 2019 році.

"Списав" комунальну нерухомість та землю на користь своєї помічниці: ексмеру Ірпеня Маркушину повідомили про нову підозру

Колишньому заступнику Ірпінського міського голови повідомлено про підозру у незаконному заволодінні комунальним майном. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Національну поліцію України.

Деталі

Попри те, що Офіс Генпрокурора та Нацполіція не вказує прізвище, з оприлюднених фото поліції зрозуміло, що мова про ексмера Ірпеня Олександра Маркушина.

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури, спільно зі слідчими поліції, колишньому заступнику Ірпінського міського голови повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України)

- йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2019 році посадовець організував незаконне вибуття з комунальної власності земельної ділянки та будівлі бойлерної в центральній частині Ірпеня.

Використовуючи службові повноваження, для реалізації схеми він залучив підлеглих і наближених осіб. Директор комунального підприємства, який був його близьким товаришем, підготував документи про нібито непридатність будівлі до експлуатації. На підставі цих документів міська рада погодила її демонтаж, хоча об’єкт залишався у задовільному стані

- інформує Офіс Генпрокурора.

Повідомляється, що згодом підозрюваний використав особисті документи своєї помічниці без її відома. На її ім’я підготували документи для відведення земельної ділянки у приватну власність — спочатку "для будівництва гаражів", а пізніше цільове призначення змінили під офісну забудову - добудували поверх і провели ремонт.

Право власності зареєстрували на помічницю, після чого, за вказівкою колишнього посадовця, вона уклала договір купівлі-продажу. У результаті офісне приміщення та земельна ділянка перейшли у власність осіб, наближених до екс-посадовця

- йдеться в повідомленні.

Зловживання та безпідставні бронювання: на Чернігівщині повідомлено про підозру 29 особам, серед них мер Сновська08.10.25, 12:20 • 1910 переглядiв

Додамо

У 2025 році ДБР повідомило тоді меру Ірпеня Маркушину про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон).

Йшлось про справу, яка пов'язана із виїздом за кордон міського голови Ірпеня з 24 серпня по 30 серпня 2022 року. За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого 2-річного сина.

Згодом суд відсторонив Маркушина від управління Ірпінською громадою на час розслідування справи.

Ірпінська міська рада достроково припинила повноваження Маркушина.

Доповнення

Міському голові Вишгорода та директору підрядної організації повідомлено про підозру у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів.

Ольга Розгон

