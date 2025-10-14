$41.610.01
15:17
США завтра сделают важное объявление о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
Владельцы жилья в памятниках архитектуры смогут получить компенсацию по программе "єВідновлення"

Киев • УНН

 • 812 просмотра

В Украине разрабатывают механизм для включения владельцев жилья в памятниках архитектуры в программу "єВідновлення". Правительство утвердило постановление, которое позволяет подтверждать разрушение жилья-памятника Актом комиссионного обследования, что открывает доступ к компенсациям.

Владельцы жилья в памятниках архитектуры смогут получить компенсацию по программе "єВідновлення"

В Украине началась работа над разработкой механизма, который позволит владельцам жилья в памятниках архитектуры воспользоваться программой "єВідновлення". Ранее жители, чья квартира находится в историческом здании, не могли получить компенсацию, чтобы восстановить свое жилье, поврежденное в результате российской агрессии, передает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Детали

В ведомстве отметили, что недавно Правительство утвердило постановление, которое определяет, как именно подтверждается факт разрушения жилья, являющегося памятником культурного наследия (национального или местного). Для этого будет использоваться Акт комиссионного обследования памятника, который фиксирует повреждение или уничтожение здания. Такой документ можно будет внести в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, что откроет доступ к компенсациям по єВідновленню.

Украина ожидает, что к концу 2028 года в Инвестфонде восстановления будет не менее 200 млн долларов17.09.25, 17:27 • 2842 просмотра

Принятое решение поможет общинам и владельцам быстрее начинать восстановление поврежденных исторических зданий, без лишних разрешений и задержек, но с соблюдением всех требований по сохранению культурного наследия.

О возможности получить компенсацию на ремонт жилья, находящегося в исторических зданиях, в рамках программы "єВідновлення" – Минразвития проинформирует дополнительно.

Компенсация за "разрушенный" дом и схема на укрытиях в школах: на Киевщине разоблачен ряд преступлений на более чем 49 млн убытков09.10.25, 11:17 • 2439 просмотров

Антонина Туманова

Недвижимость
Украина