Владельцы жилья в памятниках архитектуры смогут получить компенсацию по программе "єВідновлення"
Киев • УНН
В Украине разрабатывают механизм для включения владельцев жилья в памятниках архитектуры в программу "єВідновлення". Правительство утвердило постановление, которое позволяет подтверждать разрушение жилья-памятника Актом комиссионного обследования, что открывает доступ к компенсациям.
В Украине началась работа над разработкой механизма, который позволит владельцам жилья в памятниках архитектуры воспользоваться программой "єВідновлення". Ранее жители, чья квартира находится в историческом здании, не могли получить компенсацию, чтобы восстановить свое жилье, поврежденное в результате российской агрессии, передает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Детали
В ведомстве отметили, что недавно Правительство утвердило постановление, которое определяет, как именно подтверждается факт разрушения жилья, являющегося памятником культурного наследия (национального или местного). Для этого будет использоваться Акт комиссионного обследования памятника, который фиксирует повреждение или уничтожение здания. Такой документ можно будет внести в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, что откроет доступ к компенсациям по єВідновленню.
Принятое решение поможет общинам и владельцам быстрее начинать восстановление поврежденных исторических зданий, без лишних разрешений и задержек, но с соблюдением всех требований по сохранению культурного наследия.
О возможности получить компенсацию на ремонт жилья, находящегося в исторических зданиях, в рамках программы "єВідновлення" – Минразвития проинформирует дополнительно.
