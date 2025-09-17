Украина ожидает, что к концу 2028 года в Инвестфонде восстановления будет не менее 200 млн долларов

Киев ожидает, что к концу этого года в Инвестиционном фонде восстановления будет $150 млн. А к концу 2028 года объем может вырасти не менее чем на $200 млн. Этих средств достаточно, чтобы начать первые масштабные инвестиции. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент УНН.

Детали

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления, созданный Украиной и США.

DFC и Украина делают равные взносы — по 75 миллионов долларов в Инвестиционный фонд восстановления США и Украины. С учетом других поступлений ожидаем, что к концу 2028 года общий объем Фонда составит около 200 миллионов долларов. Первые средства станут сигналом для других инвесторов, в частности ЕБРР и IFC - сказал Соболев.

Премьер-министр Юлия Свириденко, комментируя формирование Украиной и США стартового капитала для работы Инвестиционного фонда восстановления в размере 150 млн долларов, что это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда, и с сегодняшнего дня можно заявить, что операционная работа стартовала.

Соболев отметил, что финансирование будет поступать траншами под конкретные инициативы: часть уже в этом году, остальное — в следующем.

Это означает, что средства сразу будут работать на реальные инвестиции в Украине, а не оставаться "на бумаге" - написал он в Facebook.

Дополнение

15 сентября министр экономики Алексей Соболев сообщал, что американским партнерам показали объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Делегация побывала на Кировоградщине, где осмотрела Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение.

Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что работа Инвестиционного фонда восстановления Украины и Соединенных Штатов Америки может стартовать с проектов по графиту, титану и литию.