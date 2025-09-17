Інвестиційний фонд відбудови з США починає свою операційну роботу: є перший внесок, й Україна його подвоїть - Свириденко

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Інвестиційний фонд відбудови обсягом 75 млн дол., й Україна подвоїть цей внесок. Таким чином, стартові позиції будуть нараховувати 150 млн. дол. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram, передає УНН.

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн, і Україна подвоїть цей внесок. Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала - розповіла Свириденко.

Свириденко зазначила, що першими у фокусі - проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. "Маємо на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року", - вказала вона.

"Важливо, що Фонд будується на принципі рівності. Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонструє нашу відповідальність, але й підкреслює, що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці. Це рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України", - розповіла Свириденко.

Вона зазначила, що цей стартовий капітал має додатковий зміст для України: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні.

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) оголосила про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови, створений Україною та США.

15 вересня міністр економіки Олексій Соболев повідомляв, що американським партнерам показали об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Делегація побувала на Кіровоградщині, де оглянула Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище.

Свириденко заявляла, що робота Інвестиційного фонду відбудови України та Сполучених Штатів Америки може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію.