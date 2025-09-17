Інвестиційний фонд відбудови з США починає свою операційну роботу: є перший внесок, й Україна його подвоїть - Свириденко

$41.180.06
48.660.16
ukenru
12:33 • 802 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
09:20 • 17651 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 22467 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 27851 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 30123 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 88087 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 107495 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 51945 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 61306 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 99578 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
95%
749мм
Популярнi новини
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo17 вересня, 03:14 • 29518 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції17 вересня, 03:37 • 47496 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп17 вересня, 04:55 • 35966 перегляди
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБОPhoto17 вересня, 06:46 • 15417 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 34232 перегляди
Публікації
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 3122 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 34322 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 88087 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 107494 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 57412 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберта Мецола
Фрідріх Мерц
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Польща
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 33539 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 39232 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 68842 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 66496 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 70844 перегляди
Актуальне
Financial Times
Бук (ЗРК)
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
AH-64 Apache

Інвестиційний фонд відбудови з США починає свою операційну роботу: є перший внесок, й Україна його подвоїть - Свириденко

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) інвестувала $75 млн в Інвестиційний фонд відбудови. Україна подвоїть цей внесок, формуючи стартовий капітал фонду у розмірі $150 млн.

Інвестиційний фонд відбудови з США починає свою операційну роботу: є перший внесок, й Україна його подвоїть - Свириденко

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Інвестиційний фонд відбудови обсягом 75 млн дол., й Україна подвоїть цей внесок. Таким чином, стартові позиції будуть нараховувати 150 млн. дол. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram, передає УНН.

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн, і Україна подвоїть цей внесок. Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала

- розповіла Свириденко.

Свириденко зазначила, що першими у фокусі - проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. "Маємо на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року", - вказала вона.

"Важливо, що Фонд будується на принципі рівності. Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонструє нашу відповідальність, але й підкреслює, що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці. Це рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України", - розповіла Свириденко.

Вона зазначила, що цей стартовий капітал має додатковий зміст для України: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні.

Доповнення

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) оголосила про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови, створений Україною та США.

15 вересня міністр економіки Олексій Соболев повідомляв, що американським партнерам показали об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Делегація побувала на Кіровоградщині, де оглянула Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище.

Свириденко заявляла, що робота Інвестиційного фонду відбудови України та Сполучених Штатів Америки може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію.

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Сполучені Штати Америки
Україна