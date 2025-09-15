Можуть стати проєктами для Інвестиційного фонду: представникам США показали низку українських родовищ
Київ • УНН
Делегація з американськими партнерами відвідала Кіровоградщину, оглянувши Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище. Ці об'єкти розглядаються як стартові проєкти для Інвестиційного фонду відбудови України, де видобувають титанові руди та планують видобуток цирконієвих руд.
Американськими партнерами показали об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Делегація побувала на Кіровоградщині, де оглянула Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства, член керівної ради Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови Олексій Соболев, передає УНН.
Перший візит із американськими партнерами на об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні
Деталі
За його словами, оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище – перспективні майданчики, які розглядають для портфеля проєктів Фонду.
Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію – одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі і не тільки
Соболев нагадав, що Україна також – один із ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості. І користується величезним попитом, як в США, так і країнах Європи та Латинської Америки.
Такі виїзди важливі, аби оцінити потенціал на місцях, врахувати усі аспекти майбутніх інвестицій – для економічного розвитку, відповідального ставлення до довкілля та майбутнього розвитку громад
Нагадаємо
Рада підтримала за основу законопроєкт №13256 про зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди по копалинам.
Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини між Україною та США, що передбачає створення інвестиційного фонду, де Україна зберігає контроль над ресурсами.