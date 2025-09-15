Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторождений

Американскими партнерами показаны объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Делегация побывала на Кировоградщине, где осмотрела Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, член руководящего совета Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления Алексей Соболев, передает УНН.

Первый визит с американскими партнерами на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Вместе с делегацией U.S. International Development Finance Corporation посетили Кировоградщину, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе

Инвестиционный фонд восстановления Украины из США стартует с проектов графита, титана и лития

По его словам, осмотрели Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение – перспективные площадки, которые рассматриваются для портфеля проектов Фонда.

Здесь добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем. Есть и потенциальные залежи гафния – одного из редкоземельных металлов, который используют в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только

Соболев напомнил, что Украина также – один из ключевых поставщиков титана в мире, который применяется в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности. И пользуется огромным спросом, как в США, так и странах Европы и Латинской Америки.

Такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций – для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин