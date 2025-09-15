$41.280.03
Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторождений

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Делегация с американскими партнерами посетила Кировоградщину, осмотрев Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение. Эти объекты рассматриваются как стартовые проекты для Инвестиционного фонда восстановления Украины, где добывают титановые руды и планируют добычу циркониевых руд.

Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторождений

Американскими партнерами показаны объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Делегация побывала на Кировоградщине, где осмотрела Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, член руководящего совета Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления Алексей Соболев, передает УНН.

Первый визит с американскими партнерами на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Вместе с делегацией U.S. International Development Finance Corporation посетили Кировоградщину, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе

- сообщил Соболев.

Инвестиционный фонд восстановления Украины из США стартует с проектов графита, титана и лития05.06.25, 03:35 • 4343 просмотра

Детали

По его словам, осмотрели Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение – перспективные площадки, которые рассматриваются для портфеля проектов Фонда.

Здесь добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем. Есть и потенциальные залежи гафния – одного из редкоземельных металлов, который используют в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только

- добавил министр.

Соболев напомнил, что Украина также – один из ключевых поставщиков титана в мире, который применяется в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности. И пользуется огромным спросом, как в США, так и странах Европы и Латинской Америки.

Такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций – для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин

- резюмировал глава Минэкономики.

Украина завершила процедуры для запуска совместного с США фонда восстановления - Свириденко13.05.25, 20:42 • 5111 просмотров

Напомним

Рада поддержала за основу законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения по ископаемым.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, предусматривающего создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина