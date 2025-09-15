Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторождений
Киев • УНН
Делегация с американскими партнерами посетила Кировоградщину, осмотрев Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение. Эти объекты рассматриваются как стартовые проекты для Инвестиционного фонда восстановления Украины, где добывают титановые руды и планируют добычу циркониевых руд.
Первый визит с американскими партнерами на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Вместе с делегацией U.S. International Development Finance Corporation посетили Кировоградщину, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе
Детали
По его словам, осмотрели Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение – перспективные площадки, которые рассматриваются для портфеля проектов Фонда.
Здесь добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем. Есть и потенциальные залежи гафния – одного из редкоземельных металлов, который используют в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только
Соболев напомнил, что Украина также – один из ключевых поставщиков титана в мире, который применяется в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности. И пользуется огромным спросом, как в США, так и странах Европы и Латинской Америки.
Такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций – для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин
Напомним
Рада поддержала за основу законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения по ископаемым.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, предусматривающего создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.