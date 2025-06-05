Инвестиционный фонд восстановления Украины из США стартует с проектов графита, титана и лития

Работа Инвестиционного фонда восстановления Украины и Соединенных Штатов Америки может стартовать с проектов по графиту, титану и литию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко по результатам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, передает УНН.

Важная встреча с министром финансов Скоттом Бессентом - о запуске первых проектов Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления и инструменты защиты инвесторов. Имеем конкретику. Сейчас прорабатываем проекты в сфере графита, лития, титана. Именно в таких проектах партнерство с США может быть взаимовыгодным - говорится в заметке Свириденко.

Она также анонсировала проведение первого заседания Руководящего совета Фонда.

Это будет важный момент для запуска операционной части работы: утверждение комитетов, процедур, принципов отбора проектов - написала Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины.

Отмечается, что мероприятие запланировано уже этим летом — в конце июля.

"Отдельно предложила расширить инвестиционный мандат Фонда. Поддержка украинских компаний, в частности в оборонной промышленности. Со стороны США — положительная реакция, открытость к этому направлению есть. Еще одна тема — расширение страхования военных рисков. Американские компании готовы инвестировать, но нужны гарантии", - добавила Свириденко.

Напомним

03 июня первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной независимо от ситуации с безопасностью.

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