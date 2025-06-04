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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
3 червня, 18:45 • 11088 перегляди

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Українська делегація у Вашингтоні: МВФ залишатиметься з Україною незалежно від безпекової ситуації

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Міжнародний валютний фонд запевнив, що продовжить співпрацю з Україною незалежно від безпекової ситуації. Делегація України обговорила економічне зростання та інвестиції з представниками МВФ, World Bank та IFC.

Українська делегація у Вашингтоні: МВФ залишатиметься з Україною незалежно від безпекової ситуації

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтвердив, що залишатиметься з Україною незалежно від безпекової ситуації. Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Під час візиту до Вашингтона українська делегація на чолі першою віцепрем’єркою - міністеркою економіки України Юлією Свириденко провела низку зустрічей із представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ), International Monetary Fund, World Bank та International Finance Corporation (IFC), зосередившись на темах економічного зростання, інвестицій та прискорення приватизації.

МВФ підтвердив: залишатиметься з нами незалежно від безпекової ситуації. Це важливий сигнал для бізнесу і партнерів

- написала Свириденко у Facebook.

Українська делегація, до складу якої також увійшли посол України в США Оксана Маркарова та заступник міністра економіки Олексій Соболєв, проводить у Вашингтоні переговори щодо відновлення економіки України.

За словами Свириденко, під час зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером обговорили перехід України до стабільного економічного зростання.

IFC готові підтримувати фінансові реформи в Україні та сприяти залученню приватних інвестицій. Вони бачать потенціал для ширшої участі бізнесу у відновленні 

- йдеться у дописі.

"Домовились про залучення їх команди для посилення української приватизації. Також обговорили проєкти, які IFC представить на конференції з відновлення в Римі і залучення IFC в роботу над економікою майбутнього", - додала Свириденко.

З головним економістом групи Світового банку Індермітом Гіллом обговорили долучення аналітиків банку та університету до розробки стратегії економіки майбутнього, покращення бізнес-клімату та пришвидшення реформ для розвитку приватного сектору.

"Домовилися про презентацію масштабного дослідження про українську економіку на URC в Римі", - повідомила Свириденко.

Нагадаємо

У вівторок, 03 червня Урядова делегація України прибула до Вашингтона для переговорів. Пріоритетами є посилення санкцій проти росії, повернення викрадених дітей та запуск інвестфонду відбудови.

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"03.06.25, 20:45 • 11063 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Юлія Свириденко
Україна
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