Інвестиційний фонд відбудови України зі США стартує з проєктів графіту, титану та літію

Робота Інвестиційного фонду відбудови України та Сполучених Штатів Америки може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко за результатами зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, передає УНН.

Важлива зустріч з міністром фінансів Скоттом Бессентом - про запуск перших проєктів Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови та інструменти захисту інвесторів. Маємо конкретику. Зараз опрацьовуємо проєкти у сфері графіту, літію, титану. Саме в таких проєктах партнерство з США може бути взаємовигідним - йдеться у дописі Свириденко.

Вона також анонсувала проведення першого засідання Керівної ради Фонду.

Це буде важливий момент для запуску операційної частини роботи: затвердження комітетів, процедур, принципів відбору проєктів - написала Перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки України.

Зазначається, що захід заплановано вже цього літа — наприкінці липня.

"Окремо запропонувала розширити інвестиційний мандат Фонду. Підтримка українських компаній, зокрема в оборонній промисловості. З боку США — позитивна реакція, відкритість до цього напрямку є. Ще одна тема — розширення страхування військових ризиків. Американські компанії готові інвестувати, але потрібні гарантії", - додала Свириденко.

Нагадаємо

03 червня перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною незалежно від безпекової ситуації.

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