Україна завершила процедури для запуску спільного з США фонду відбудови - Свириденко

Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко і додала, що передала ноту Тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс, передає УНН.

Можна сміливо сказати, що вдалося виконати завдання, яке поставив перед нашою переговорною командою Президент Володимир Зеленський, адже маємо рівноправну Угоду, спрямовану на майбутнє. Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. В Угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну - повідомила Свириденко.

За її словами, "це ще один чіткий сигнал: Україна на шляху до стратегічних інвестицій".

Нагадаємо

Рада підтримала за основу законопроєкт №13256 про зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди по копалинам.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини між Україною та США, що передбачає створення інвестиційного фонду, де Україна зберігає контроль над ресурсами.